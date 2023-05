Myrka Dellanos logra que William Levy abra su corazón y hable de su vida privada: el amor, vida de pareja y sus hijos

Pocas veces William Levy se permite ser vulnerable sobre temas que tienen que ver con su vida privada. Amor. Familia. Vida de pareja. Muchos de estos temas suelen ser susceptibles para muchos famosos, éstos prefieren ser reconocidos, únicamente, por su trabajo y no por su vida íntima. Sin embargo, el actor de origen cubano decidió abrir su corazón en conversación con Myrka Dellanos, conductora de “La Mesa Caliente”.

Levy está promocionando su nueva telenovela con Telemundo, “Vuelve A Mí”, en donde interpreta a un hombre que se vio privado de su libertad al ser acusado por un delito que no cometió. La revista People En Español también reportó parte de esta entrevista y sobre su nueva telenovela citó textualmente al actor que dijo: “Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia”.

La primera pregunta de Myrka Dellanos le permitió a la periodista entrar en la vida del actor al cuestionarlo sobre cuándo éste se ha visto acusado por algo que no hizo y cómo esto pudo haberlo afectado en su momento. William Levy fue muy honesto y dijo no sólo que esto le ha pasado “a veces”, sino que además se ha sentido muy “impotente” al respecto. “Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho”, agregó el actor.

La historia “Vuelve a Mi” también expone una trama familiar muy fuerte. La pareja sentimental de éste en la historia atraviesa por un duro momento cuando le secuestran a su hijo. Ambos recorren ciudades buscando pistadas que puedan llevarlo con su paradero.

Estas escenas suelen ser difíciles de grabar por el impacto emocional, Myrka le preguntó cómo se prepara para las mismas y si pensar en sus hijos -Christopher y Kailey- le servía. El actor admitió que sí, que en su proceso actoral le sirve hacer esa incorporación de sus vivencias y de su vida para interpretar con mayor impacto.

Ser un hombre de familia, orgullo de sus dos hijos le permitió contestarle a la periodista sobre cómo él protege o protegerá a Kailey de los hombres, el resumió en ser un buen hombre delante de ella. “Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella. He sido un buen hombre, un buen padre. He sido en el momento que tenía que serlo, un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo. En el momento que tenía que serlo lo hice”.

Fue en este momento en donde admitió que a sus hijos les ha enseñado que el amor es sufrimiento porque a su vez es sacrificio. El actor también compartió una frase con la que resume su actual forma de pensar en torno al amor: “Escuché algo que decía: ‘entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti, elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama'”.

Aquí les dejamos el video en donde se puede ver está conversación, sin embargo hay que añadir que esta es la primera parte de una conversación que duró alrededor de una hora.

Sobre el proceso actoral de Levy conversamos con él hace algunas semanas por el estreno de su serie “Montecristo”, puedes ver nuestra platica aquí:

