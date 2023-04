William Levy es “Montecristo”: el actor y productor nos cuenta cómo ha sido dejar su piel en este personaje

En “Montecristo” William Levy le da vida a un personaje -Edmundo Dantés- que vio cómo su vida le fue arrebatada de manera arbitraria. Lo perdió todo. Se quedó sin nada. “La muerte habría sido más justa”, dicen algunos al ver el primer capítulo. Otros aplaudimos la narración del actor, quien en los primeros minutos nos demuestra cómo Alejandro mantiene viva la llama de la venganza. Nos muestra cómo aviva el fuego de su rencor, repasando en su memoria, una y otra vez, el peor momento de su vida, el día en el que Dantés murió.

Mientras que otros aplauden la crudeza de su venganza… William Levy también le da vida a otro personaje en “Montecristo”, un hombre de éxito, que pareciera haber nacido en la riqueza. Un hombre que usa trajes a la medida, zapatos, probablemente hechos a mano. Un hombre que se mueve entre la “jet set”. Un conquistador. Un seductor. Un hombre que vive como si de una caja de Pandora se tratase, porque aún cuando lo que vemos desde fuera es reluciente y atractivo, lo que lleva dentro son heridas que nunca han dejado de sangrar.

Conversamos recientemente con el actor y productor de esta producción que se estrena hoy por ViX+ y nos explica que darle vida a este personaje ha sido retador porque es dos versiones de sí mismo. Para William es muy importante que su cuerpo refleje a las dos personas a las que interpreta. Que uno no s se confunda con el otro. Alejandro Montecristo y Edmundo son dueños de un mismo cuerpo, pero sus almas son diferentes. Una esta rota, el dolor y la traición apagaron la luz de Edmundo. Dantés es el cadáver que murió en Cuba y que Alejandro vive enterrando y desenterrando una y otra vez.

Dejar que su cuerpo tome posesión de todas estas emociones, las que cuales absorbemos desde los diálogos hasta sus posturas y miradas, es un ejercicio actoral que trabaja desde los camerinos. William nos dice que al llegar al set ya llega metido en su papel, en la personalidad y en las emociones que éste va cargando. No es arrogancia. No es William Levy… en ese momento el actor está haciendo su trabajo y al que vemos no es al padre de Christopher y Kailey.

Su protagonista, aquí, nos lo cuenta todo:

