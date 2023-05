Audiencia de ‘El Gordo y La Flaca’ reaccionó tras Clarissa Molina anunciar que terminó con Vicente Saavedra

La dominicana Clarissa Molina, a través de las historias de Instagram, compartió un mensaje a sus más de tres millones de seguidores con los que cuenta, porque afirmó que se sentía preparada para hacer público que el vínculo sentimental que la unía con Vicente Saavedra llegó a su fin.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado“, comenzó diciendo.

La tercera finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL) manifestó que se siente plena y da las gracias a todos aquellos que desde un principio estuvieron prestándole su colaboración por la situación que muchos asumían que había ocurrido.

“Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, finalizó el mensaje.

“Nuestra @clarissamolina da a conocer que su relación ‘ha terminado'”, fueron las palabras que acompañaron la imagen compartida.

La audiencia de ‘El Gordo y La Flaca‘ aprovechó para opinar sobre la actual situación de la conductora de televisión y algunos coincidieron que es lo mejor, debido a que creen que merece a una persona extraordinaria para su vida. Sin embargo, otros explicaron que sabían que eso había sucedido desde el momento en que anunció que no se casaría.

“Te queremos”, “Ojalá le llegue un buen hombre y sin hijos, que la haga feliz y que ella pueda amar”, “Esto ya se sabía desde hace tiempo, aunque no entiendo cómo pedir privacidad cuando exactamente a lo que te dedicas es al chisme”, “Ese tipo nunca me gustó para ella con esos antecedentes violentos”, “Inteligente decisión, eres la niña bella y extraordinaria. No eres la única que se enamora ni la única que rompen”, “Eso fue hace mucho mi hija. Ya nadie se acordaba de eso”, “Eso hace tiempo desde que cancelaron su boda se sabía, pero la verdad merece a alguien sin tantos problemas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

