Lizbeth Rodríguez presume sus encantos en ajustado body semitransparente

Una sesión fotográfica de Lizbeth Rodríguez en el que utiliza un look bastante provocativo elevó varios grados la temperatura y puso a suspirar a los más de 11.3 millones de seguidores que la siguen en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la youtuber y exintegrante de la empresa Badabun recurrió a su perfil de la famosa red social para compartir tres imágenes en las que aparece posando sentada en el piso, enfundada con ajustado body de corte alto semitransparente para presumir sin reparo sus exuberantes encantos.

“Si mi respuesta es sí… ¿qué me pedirías? 😏🌸”, es la pregunta que formuló al pie de las postales que hasta el momento han conseguido recaudar 317,000 ‘me gusta’ y 2,450 comentarios.

“Eres una belleza total 🔥🔥”, “Eres una mamacita desde la punta de tus pies hasta el último cabello 😍😍” y “Estas son mis fotos favoritas tuyas, ese color te queda a la perfección 🙌🔥😍”, son algunos de los mensajes que le enviaron a la joven de 28 años.

Previamente la ex titular del programa ‘Exponiendo infieles’, desafió la censura de Instagram con una serie de imágenes en las que aparece dentro de un vestidor, posando únicamente un calzón color nude y tapando sus pechos con su larga cabellera. View this post on Instagram A post shared by Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial)

