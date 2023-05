Clientes de AT&T tienen hasta hoy para reclamar pago de demanda millonaria

Si eres un antiguo cliente de AT&T y llegaste a tener un plan de datos ilimitado con ellos, es posible que puedas obtener un reembolso, pero debes reclamarlo hoy mismo, ya que los usuarios elegibles tienen hasta este 18 de mayo para hacerlo.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) demandó a AT&T y la empresa acordó reembolsar a los clientes afectados $60 millones de dólares, de los cuales ya se pagaron $52 millones. Ahora, la FTC está utilizando el dinero restante del acuerdo para reembolsar a los consumidores que aún no han recibido un pago.

Según la demanda de la FTC, AT&T redujo injustamente las velocidades de datos para los clientes con planes de datos ilimitados, una práctica conocida como “limitación de datos”. Después de que los clientes usaron una cierta cantidad de datos en un ciclo de facturación, experimentaron velocidades de datos tan lentas que muchas actividades comunes como la navegación web y la transmisión de videos se volvieron difíciles o imposibles.

Los clientes que pueden hacer el reclamo deben reunir los siguientes requisitos:

· Ser un antiguo cliente de AT&T

· Tuviste un plan de datos ilimitado en algún momento entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de junio de 2015

· Experimentaste limitación de datos (velocidades de datos lentas)

· Aún no has recibió un pago de AT&T sobre este asunto

· Los clientes actuales de AT&T no son elegibles para un pago porque recibieron un crédito en la factura de AT&T en 2020. Además, los clientes anteriores que cobraron un cheque de AT&T no son elegibles

Para solicitar un reembolso puedes hacerlo en www.ATTDataThrottling.com., pero debes hacerlo hoy mismo, ya que está establecida como fecha límite el 18 de mayo de 2023.

La FTC señala que el monto de los pagos depende de varios factores, incluida la cantidad de personas que presentan reclamos. Sobre la fecha en la que se indemnizará a los afectados, la institución insta a los interesados a estar pendientes en su página web.

Las personas que requieran más información pueden llamar al administrador de reembolsos al 1-877-654-1982 o envíe un correo electrónico a info@ATTDataThrottling.com.

Sigue leyendo:

· Clientes de AT&T podrían recibir parte de un pago de $60 millones que debe hacer la compañía por afectar su servicio de internet

· Comité del Senado federal aprueba legislación que obligaría a compañías a revelar si electrodomésticos contienen cámaras secretas para espiar a consumidores

· Fórmula para bebés: Alertan de estafadores que venden en internet productos que nunca llegan