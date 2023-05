Bad Bunny sale del retiro con ‘Where She Goes’: qué dice la letra de su nueva canción

Bad Bunny dijo el año pasado que se retiraría de la música, temporalmente, en referencia al año 2023. Sin embargo hoy tenemos una nueva canción del puertorriqueño. ‘Where She Goes’ se estrenó el 18 de mayo y luego de 23 horas ya supera los 4,5 millones de reproducciones en YouTube.

Previo a este lanzamiento, “El conejito malo”, lanzó la canción “un x100to” con Grupo Frontera.

Sobre ‘Where She Goes’ los fans de Benito Martínez Ocasio han lanzado algunas hipótesis sobre el mensaje lírico que hay detrás de este tema. Bad Bunny con esta canción nos ha entregado “una balada de desamor o despecho”, tomando en cuenta sólo la letra. La canción con título en inglés, más cantada en español, es para muchos una carta para su ex novia Gabriela Berlingeri.

“Yo sé que fue una noche, na’ má'”, dice el intérprete en la primera estrofa de la canción. Más adelante también canta: “No me gusta perder, dime qué vamo’ a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser, aunque me tarde un poco, juro que vo’a responder. ¡Quisiera volverte a ver!”.

Antes del lanzamiento del video musical de ‘Where She Goes’ se llegó a sopesar la posibilidad de que la modelo que saldría en el video no era otra más que Kendall Jenner. Esto no sucedió.

Los fans que siguen el canal de YouTube de Bad Bunny han compartido una serie de mensajes en los que se puede ver el aprecio que sienten no sólo por el video, sino también por la letra. Uno de ellos dijo lo siguiente: “Lo más triste que está canción no la tienes que escuchar la tienes que sentir con el corazón”.

La apreciación de su público no es errada, el tema no es “necesariamente” bailable y probablemente con esta letra el cantante esté tratando de enviarle un mensaje a alguna persona de su pasado, de no ser así estamos entonces frente a una canción con la cual podrán identificarse cientos de miles y millones de personas. En algún momento dado de la canción Bad Bunny admite una vulnerabilidad al decir: “El orgullo nos está ganando”.

Exista o no una persona concreta para esta canción, el desamor golpea fuerte en este tema, que también demuestra la versatilidad interpretativa del boricua, ya que con ‘Where She Goes’ Bad Bunny ofrece una fusión entre una melodía lenta, house y hip-hop.

Especialistas de la música explican que después de la primera parte de la canción, “El conejito malo” cambia el ritmo y se pasa a un -“Jersey Club”-, que según el periodista Yolymar de Jesús Pérez, para El Nuevo Día, éste en efecto nos muestra su habilidad como cantante en una mezcla entre house y hip-hop.

Letra completa de la canción ‘Where She Goes’

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na’ má’

Que no se vuelve a repetir

Tal ve’, en ti, quise encontrar

Lo que, en otra, perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

No me gusta perder, dime qué vamo’ a hacer

Me paso mirando el cel, wow, no puede ser

Aunque me tarde un poco, juro que vo’a responder

Quisiera volverte a ver

Quisiera volverte a ver encima de mí brincando, uh, uh, uh

Lo rica que te ves chingando, uh, uh, uh

No sé qué estamo’ esperando

El orgullo nos está ganando, ey

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na’ má’

Que no se vuelve a repetir

Tal ve’, en ti, quise encontrar, ey

Lo que, en otra, perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

Uh, desde que nos vimo’, pienso en cómo nos comimo’, ey

Después dividimo’, cada cual por su camino

En la alfombra, aún están las mancha’ de vino

¿Y dónde está ese totito? Que lleva tiempo perdido

Si te digo que me gusta’, que estás buena, no lo tome’ por cumplido

Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey

Y hace tiempo que quiero chingar contigo

Mami, te vo’a dar hasta que te duela la popola como a Glou

Me gusta tu flow

Tranquilita, tú siempre te roba’ el show

Una perversa, le vo’a dar dembow

Si se pone en cuatro, I go where she goes

So, mami, dime a ver

I wanna feel that pussy again

Tú tiene’ piquete y yo también

Por poco pierdo y te envío un DM, ey

Pa’ decirte la verdad

Que no me he olvida’o de ti

Yo sé que fue una noche na’ má’

Que no se vuelve a repetir

Tal vez, en ti, quise encontrar

Lo que, en otra, perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

