Pepsi y Bad Bunny regalan 3 meses de Apple Music para el verano, premios instantáneos y viajes semanales

Pepsi acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria, encabezada por la estrella mundial Bad Bunny, en la que invitan a los consumidores de todo el país a “Presionar Play On Summer” para obtener tres meses gratis de Apple Music.

“Ahora los fanáticos pueden reproducir todos los éxitos de Bad Bunny, así como el catálogo completo de Apple Music de más de 100 millones de canciones de forma gratuita durante todo el verano”, dice un comunicado de la compañía refresquera.

La oferta de “Press Play On Summer” brinda a los consumidores participantes la oportunidad de escuchar Apple Music de manera ilimitada con la compra de bebidas selectas de PepsiCo de edición limitada.

Pepsi y Bad Bunny invitan el Apple Music ilimitado este verano (Foto: Pepsi).

A partir de ya, los consumidores pueden buscar la oferta “Presione Play On Summer” en las bebidas de 20 oz. en la cartera de PepsiCo, todas con el código QR “Presione Play On Summer” que desbloquea hasta tres meses de Apple Music gratis. Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar uno de los más de 100,000 premios instantáneos, incluidos viajes semanales.

“El verano es la estación del año que a todos nos emociona, la que trae el calor, cuando buscamos playa, amigos, buena música y simplemente pasar un buen rato”, dijo Bad Bunny. “Estoy feliz de asociarme con Pepsi y Apple Music para traer a los fanáticos más de lo que amamos y nos une: música, a través de la oferta ‘Presiona Play On Summer'”.

“Bad Bunny es uno de los artistas más importantes del planeta y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Pepsi. Estamos emocionados de brindarles a los fanáticos un acceso sin precedentes a una gran cantidad de experiencias musicales y al catálogo de Bad Bunny durante todo el verano“, dijo Todd Kaplan, director de marketing de Pepsi.

La oferta está disponible con cualquier compra de botellas especialmente marcadas de 20 oz. botellas de Pepsi, Pepsi Zero Sugar, Pepsi Mango, Pepsi Wild Cherry, Mountain Dew, Mountain Dew Major Melon, Mountain Dew Spark, Mountain Dew Voltage, Starry y Starry Zero Sugar con el código QR “Presiona Play On Summer”.

Consulta los lineamientos de la campaña aquí .

