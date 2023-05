Lili Estefan: “Clarissa Molina no se está escondiendo de absolutamente nadie”

Lili Estefan ha salido en defensa de Clarissa Molina, quien esta semana confirmó mediante un comunicado el fin de su relación con Vicente Saavedra. La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ silenció rumores que involucran a la dominicana desde el show al hablar del proyecto que la joven realiza actualmente en su país natal.

“Como les comentábamos ayer: nuestra Clarissa Molina no se está escondiendo, señores, de absolutamente nadie. Ella se encuentra en estos momentos en República Dominicana en un proyecto que la tiene muy ilusionada, que es la grabación de su tercera película”, dijo Estefan, dejando muy claro que nada tiene que ver su ausencia del programa con su situación sentimental.

Asimismo, Raúl de Molina reafirmó lo dicho por su compañera. “Estamos diciendo esto porque ustedes saben que salió el comunicado de prensa que dice que se está separando de su novio”.

Dicho esto, ambos anclas dejaron atrás los rumores y se dedicaron a hablar sobre la joven que recientemente entrevistó a Ricardo Arjona en República Dominicana. Clarissa Molina regresó a su país natal por una película en la que participa y en la que interpreta a un personaje que se llama ‘Mara’.

“Primer día de rodaje como Mara. Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla”, dijo Clarissa Molina al publicar en Instagram una galería de fotos de lo que fue el primer día de grabaciones en Santiago de los Caballeros.

Poco tiempo antes la joven ofreció una entrevista a Mezcal TV, donde habló de su trabajo y la confina en sí misma que le ha permitido lograr grandes cosas. “Yo realmente cuando veo para atrás digo ‘woow’, gracias a Dios que yo creí en mí misma, porque a pesar de que tal vez no estaba totalmente preparada, que me equivocaba durante todo un primer año aquí en ‘El Gordo y La Flaca’ que el teleprompter se me iba, que no decía las palabras correctas, digo ¡wow! Gracias Clarisa por creer en ti”.

Sigue leyendo: