Clarissa Molina ya comenzó el rodaje de su nuevo proyecto con mucha emoción

Clarissa Molina está muy feliz y trabajando ya en lo que también mucho le apasiona. La joven presentadora y actriz ya comenzó su labor como ‘Mara’, un personaje que interpretará en su nuevo proyecto cinematográfico grabado desde República Dominicana.

La intérprete nacida en ese mismo país compartió a través de su perfil en Instagram unas imágenes de lo que fue el primer día de grabación. “Primer día de rodaje como Mara. Amo este personaje, amo este guion y los colegas con quienes estaré compartiendo pantalla”, dijo al dejarse ver en distintos momentos de la grabación con dos atuendos.

Uno muy deportivo de camisa rosa y legging y otro de camisa azul y pantalón negro. Además, se le vio con un mini ventilador, por lo que podemos presumir que en el lugar al aire libre está haciendo mucho calor.

Hace algunas semanas Clarissa Molina conversó con Mezcal TV acerca de este proyecto y en ese momento no dio demasiados detales. “Viene un proyecto allá con mi gente dominicana que amo muchísimo. Siempre me encanta ir atrás, otra vez a trabajar allá. No puedo dar muchos detalles, pero tiene que ver con ‘set’, tiene que ver con ‘pantalla grande’”, dijo la actriz.

Este nuevo proyecto de Clarissa Molina significa que por algún tiempo no estará en las pantallas de Univision, tal como es habitual, con sus participaciones en ‘El Gordo y La Flaca’. Además, confirmó que quiere enfocarse en la pantalla grande en Estados Unidos.

“Seguir enfocándome en la pantalla grande aquí en Estados Unidos, hacer una serie, una película a nivel anglosajón y eso es mi norte ahora mismo, ¡voy pa’ allá!”, dijo la joven dominicana.

En la entrevista ella no solo habló del futuro, sino que también converso sobre su pasado. Al mirar hacia atrás ve todo lo que ha avanzado en su exitosa carrera. “Yo realmente cuando veo para atrás digo ‘woow’, gracias a Dios que yo creí en mí misma, porque a pesar de que tal vez no estaba totalmente preparada, que me equivocaba durante todo un primer año aquí en ‘El Gordo y La Flaca’ que el teleprompter se me iba, que no decía las palabras correctas, digo ¡wow! Gracias Clarisa por creer en ti”.

