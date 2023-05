Vicente Saavedra, ex de Clarissa Molina, rompe el silencio y confirma separación

Vicente Saavedra rompió el silencio, luego de que su ex prometida, Clarissa Molina confirmara el rompimiento de su compromiso mediante redes sociales. La revista People en Español expuso la reacción del empresario, quien hizo uso de una frase del emprendedor José Galindez para confirmar las palabras de Molina.

Dicho medio citó la frase que compartió Vicente Saavedra en la que indica que está en un momento en el que simplemente debe seguir adelante, asumiendo todo lo que esto implica. En este caso alejarse de Clarissa Molina y olvidarse de los planes de boda y el futuro que en algún momento pudieron haber visualizado juntos. Saavedra, además, borró todas las imágenes que compartía en Instagram en compañía de Molina, según confirmó People en Español.

La frase de Galindez reza de la siguiente manera: “Seguir hacia adelante a veces implica: frecuentar lugares nuevos, dejar atrás viejas amistades y relaciones, tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres. Pase lo que pase, progresa”.

Aquí te compartimos el pensamiento del cual hizo uso Saavedra en sus historias de Instagram:

Galindez es reconocido en el mundo de la redes como un emprendedor, pero éste además se describe a sí mismo como inversionista, estratega de negocios. Es además un entusiasta del ajetreo y la mentalidad.

Qué ha dicho Clarissa Molina

Ayer por la tarde Clarissa Molina compartió las siguientes palabras: “Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado”, dice la conductora de El Gordo y la Flaca en su comunicado.

Concluye dándole las gracias a su público por el apoyo y solicitando comprensión para el duro momento que atraviesa. Clarissa Molina pide espacio y privacidad.

Meses antes, el público que sigue a la conductora y al programa El Gordo y la Flaca venían asegurando que la dominicana y Saavedra ya no eran pareja. Muchos lo hacían tomando como evidencia el hecho de que ya no se les veía compartir juntos en redes sociales. Desde hace meses que no hay fotografías nuevas de ellos como pareja, ni siquiera en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

