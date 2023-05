La triste historia que se esconde detrás de la sonrisa de Pom Alexandra Klementieff, Mantis en “Guardians of the Galaxy”

El 3 de mayo de 1986 nació Pom Alexandra Klementieff, 37. La actriz que le da vida al personaje de Mantis en “Guardians of the Galaxy” nació en Quebec, Canadá y actualmente es una de los rostros más queridos por el público, fan del Universo Marvel. Su biografía indica que la nacionalidad de ésta es francesa pese haber nacido en Canadá. Esto se debe a que por ser hija de diplomáticos no puede obtener la doble ciudadanía, según “Ius soli”.

Hoy, gracias a Univision Famosos hemos podido conocer un poco más de su historia personal. Ahora sabemos qué hay más allá de su sonrisa. La cual parece esconder una gran tristeza.

Según Icons, Pom ha sobrevivido a los golpes que le ha dado la vida. Desde su niñez ha tenido que enfrentarse a grandes pérdidas. Primero fue su madre, que padecía esquizofrenia, razón por la cual nunca fue capaz de cuidar de ella ni de su hermano. Fue su padre quien asumió los roles más importantes y afectivos en la joven vida de Pom Klementieff.

Penosamente, el tiempo no fue clemente porque Alexis Klementieff -su padre- perdió la batalla contra el cáncer. Con cuatro años tuvo que salir de Canadá y mudarse a Japón, junto a su hermano Namou, para vivir con sus tíos paternos. Pasaron los años y Pom fue obteniendo la sensación de estabilidad, pero Icons expone que años después perdió al único miembro de su familia nuclear. Namou se suicidó.

Antes de convertirse en actriz entró a la escuela de leyes, pero al no encontrarse del todo realizada con dicha decisión busco trabajos y decidió estudiar para ser actriz. En el año 2013 entró a Hollywood con una película del director Spike Lee “Oldboy”.

Fue en el año 2017 en el que vimos aparecer a Mantis en “Guardianes de la Galaxia vol. 2”, desde entonces se ha convertido en una de las protagonistas de esta saga. Su personaje ha gozado de mucho apoyo y popularidad, y ya la hemos visto aparecer, como Mantis, en seis películas en total, hasta hoy con el reciente estreno de “Guardianes de la Galaxia vol. 3”.

Pero esta no será la única cinta en la que veremos a la actriz Pom Alexandra Klementieff. En este 2023 trabajará junto a Tom Cruise en “Misión imposible 7”.

