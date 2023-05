Jennifer Lopez teme que sus hijos puedan estar bajo la presión de los medios de comunicación

En medio del gran momento que vive después del estreno de la película “The Mother”, donde participa como productora y actriz, Jennifer Lopez abordó el tema de la maternidad en algunas entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación.

La celebrity neoyorquina, quien en 2008 procreó a un par de mellizos con el cantante Marc Anthony, se refirió a la complejidad que le significó ser madre y al mismo tiempo llevar su carrera en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, es consciente de que eso puede resultar algo insignificante con respecto a lo que sus mellizos Emme y Max llegarían a experimentar al estar bajo la mirada de los medios de comunicación siendo unos adolescentes de 15 años.

“Creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos porque no eligieron eso”, indicó.

Asimismo, JLo reconoció que su popularidad limitó el hecho de que sus hijos pudieran gozar de una infancia normal.

“Cuando entran en una habitación no los ven por quiénes son y creo que debe ser algo realmente difícil para ellos, así que me encantaría protegerlos de eso. De alguna manera ellos saben que ser hijos de dos padres tan famosos tiene un peso artístico más que importante”, expresó.

En este sentido, uno de los grandes temores de la mujer de 53 años es que sus descendientes sufran la crítica de los medios de comunicación tan sólo por el hecho de ser hijos de figuras del entretenimiento.

“Todo el mundo tiene que lidiar con ser intimidado o juzgado. No importa quién seas, podrías sufrir bullying, pero ser juzgado por personas que ni siquiera conocen, hace que sea más difícil para ellos crecer y ser ellos mismos. Creo que me gustaría protegerlos de todo. Del desamor, de la desilusión, de no conseguir el trabajo que quieren, de no realizar un sueño suyo que realmente quieren”, subrayó.

Y vaya que Jennifer Lopez debe realizar un esfuerzo adicional fuera de los escenarios, pues desde su separación con Marc Anthony en 2014, es ella quien prácticamente asume el rol de padre y madre, esto debido a que el cantante pasa muy poco tiempo al lado de sus vástagos.

