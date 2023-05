Leyenda del boxeo Erik Morales lanza fuerte exigencia a Canelo Álvarez para su futuro: “Hay que tomar riesgos”

El exboxeador Erik ‘Terrible’ Morales, habló recientemente sobre los próximos ídolos que tendrá el boxeo mexicano para los próximos años y aprovechó la oportunidad para instar al tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez para que acepte peleas con un mayor riesgo de competición y así extender su legado a nuevos horizontes.

Morales aseguró que los boxeadores suelen ser muy criticados por los medios de comunicación y otras figuras ya retiradas; sin embargo, aseguró que todo eso suele cambiar una vez cuelgan los guantes al aceptar la trayectoria que dejaron en el cuadrilátero.

Ante esta situación el antiguo pugilista le dijo al actual campeón unificado de los pesos supermedianos que busque peleas de un mayor nivel y riesgo para que pueda demostrar que es una de las figuras más importantes de la actualidad; destacó que al vencer a los mejores del mundo será la única forma en la que sea recordado.

“Todos los boxeadores tenemos nuestras propias creencias y locuras y nuestros alucines, es validado; si no fuese así, nadie se hubiera atrevido a ganar tres títulos, cuatro títulos o agarrar peleas riesgosas, pero de ganarles, pues son peleas que la gente te va a aplaudir mucho. Entonces, a veces hay que tomar riesgos”, aseguró Erik Morales a Mundo KO.

“No, no sé, los tiempos han cambiado mucho, recordemos que en la época de Barrera y mío, no teníamos televisión abierta, entonces, en el momento, yo no recuerdo muchas críticas de que no dábamos el ancho de los que habían pasado en los 80, 90, que eran Chávez, Chiquita, Ricardo López, los grandes campeones… y que nosotros no teníamos la capacidad para estar ahí, y el paso del tiempo en los años 2000, pues se empezó a dar el reconocimiento de lo que finalmente fuimos”, agregó.

Con respecto a las nuevas figuras del boxeo mexicano, Morales detalló que muchos jóvenes están tratando de hacer su propio camino y que esto permite que el pugilismo mexicano pueda crecer de forma exponencial.

“Es una cuestión de tiempo, así como seguramente, mañana recordaremos a los grandes campeones de ahorita. Están boxeadores como Valdez, Berchelt, Martínez, muchos, que están tratando de hacer su historia, de hacer sus mejores peleas y dar su mejor esfuerzo, y que seguramente, ya que terminen su historia, podremos valorar si fue buena o mala”, concluyó.

