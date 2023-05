¿Conor McGregor contra Canelo Álvarez?, el irlandés afirma que “sería fácil” ganarle al mexicano [Video]

El peleador de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor ha causado revuelo este viernes luego de afirmar que sabe cómo puede derrotar a Saúl Canelo Álvarez si se enfrentan en un combate de boxeo, dejando ver su deseo de volver a probar en el cuadrilátero y de retar al mexicano.

En un pequeño evento realizado en uno de sus pugs, el peleador irlandés comentó que se fijó en la pelea entre Álvarez y John Ryder, en donde detectó que un zurdo como él, podría conseguir la fórmula para derrotar al norteamericano en una pelea, incluso aseguró que sería algo “fácil”.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún problema”, declaró McGregor en un video publicado por Seconds Out.

Si bien el europeo es un multicampeón de la UFC, ya tiene experiencia en el ring de boxeo enfrentando a leyendas del mismo, aunque no ha tenido suerte. De hecho, la única vez que se subió al cuadrilátero, fue para pelear con Floyd Mayweather en un eventó que se robó la atención de este deporte.

Pero el combate fue más una publicidad engañosa en lugar de una pelea exitosa puesto que ‘Money’ se vio claramente dominante y el irlandés se llevó una dolorosa derrota, tanto física como en el ego.

Sin embargo, un pelea entre Canelo Álvarez y Conor McGregor, parece poco viable en este momento, puesto que, tras derrotar a Ryder en su México natal, el campeón mundial de peso supermediano, ha dejado claro que quieres enfrentar nuevamente al ruso Dmitry Bivol en la categoría de peso completo.

