Toni Costa y Evelyn Beltrán recomiendan la casa donde se hospedaron durante su viaje a Disney World

El bailarín Toni Costa y su novia, Evelyn Beltrán, viajaron a Orlando, Florida, con el hijo de ella para disfrutar de un fin de semana divertido y temático. Claro está que el objetivo principal del viaje era disfrutar de los parques de Disney World.

A la magia de Disney se le sumó la divertida estancia que encontraron. Costa y Beltrán informaron y recomendaron la casa en Kissimmee, Orlando, que alquilaron para pasar estos días.

La propiedad pertenece a un grupo llamado Alchemy Vacation Rental. Ellos cuentan con varias casas en Florida, cada una está decorada varias diferentes temáticas y le ofrece a sus huéspedes diversión y comodidad.

Costa dijo a través de las historias de Instagram: “Super recomendada, para los niños es ideal. Está cerca Disney, tiene piscina privada, es un complejo tranquilo y seguro, todo está nuevo y limpio. Increíble”.

La casa de dos plantas está distribuida en 10 habitaciones, nueve baños completos, sala principal, sala de estar, comedor, cocina, dos cuartos de lavado, sala de cine, sala de juegos y otras comodidades.

Sin duda la mejor parte de toda la casa, llamada ‘The Great Escape’, son sus habitaciones con diferentes temáticas. Cada espacio es un universo distinto, desde el espacio hasta la vida marina. Además hay una sala de cine con cómodos asientos para ver las exitosas películas de Disney y una sala de juegos.

Al exterior hay áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios ideales para tomar el sol y disfrutar al aire libre con familiares y amigos.

Esta residencia es la más costosa entre las que Alchemy Vacation Rental tiene en Kissimmee. Su costo es de $800 dólares por noche.

Por otro lado, Beltrán aprovechó los espacios de la casa para presumir su figura en traje de baño. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Sigue leyendo:

• Toni Costa no quiere que Alaïa crezca: “La que me espera no va a ser nada fácil”

• Toni Costa y Evelyn Beltrán siguen avanzando en su relación: “Todo llega cuando tiene que llegar”

• Adamari López grabó un recorrido por su casa y lo compartió con todos sus seguidores