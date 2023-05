Toni Costa no quiere que Alaïa crezca: “La que me espera no va a ser nada fácil”

Toni Costa no quiere que su hija Alaïa continúe creciendo, así lo ha hecho saber el bailarín y coreógrafo español al publicar muchas de las fotos que le tomaron a su hija a propósito de su primera comunión, la cual se festejó hace tan solo días.

El ex de Adamari López dijo que sabe que lo que viene de ahora en adelante no va a ser muy sencillo que se diga. “Familia llegó el momento de enseñarles lo mas bello que verán hoy y siempreeeeeee!!!!! Mi princesa Alaïa en su primera comunión! No quiero que crezcas más porque ya sé que la que me espera no va a ser nada fácil jajaja, te amo taaaanto! @alaia”, dijo el actual novio de Evelyn Beltrán a modo de broma.

En las imágenes se ve solo a Alaïa, además de una que otra foto junto a su papá, desde la previa de la ceremonia hasta el momento donde recibió la bendición de Dios.

La celebración de la primera comunión de Alaïa fue un momento que unió a la familia. Toni Costa y Adamari López, a pesar de estar separados, decidieron unificar sus estilos para ir todos del mismo todo que uno de los vestidos que usó Alaïa.

Además, juntos protagonizaron varios momentos que los internautas aplaudieron. Uno fue el baile entre ambos junto a Alaïa y otro fue el divertido reel que hizo Adamari López personificando a los tipos de invitados a una fiesta. López y Costa interpretaron al mismo personaje, ese que se roba la comida y se la lleva.

“Genial y qué bueno que incluiste a Toni”, “Como me hubiese gustado que ustedes no se separaran” y “Ella y él hacen lo mismo jajajaja”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron tras ese momento.

Previo a la ceremonia de la primera comunión Adamari López habló con ‘People en español’ sobre la importancia que tiene Toni Costa en la vida de ella y de su hija Alaïa.

“Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”.

