Alejandro Fernández: “Mi proyecto más importante es mi familia”

Aunque ha cosechado grandes éxitos y obtenido reconocimientos a lo largo de más de dos décadas de trayectoria artística, Alejandro Fernández asegura que nada de eso se compara con el cariño que le da su familia.

En entrevista con Yordi Rosado, el cantante afirmó que, pese a lo demandante que es su carrera, ha procurado ser un padre presente con todos sus hijos y ahora con sus nietas y que seguirá así hasta que la vida se lo permita.

“Mi familia ha sido y será el proyecto más importante que me ha dado la vida. Siempre que tengo la oportunidad les doy las gracias a mis hijos de que me hayan enseñado a ser padre y pues me la pusieron fácil porque son muy buenos chicos“, dijo Alejandro.

Para finalizar, el intérprete de “Tantita Pena” señaló que Camila, América y Valentina son quienes más se dejan consentir, mientras que Alex y Emiliano tienen un carácter mucho más serio, pero aseguró que todos son sumamente cariñosos.

Alejandro Fernández lleva a un joven de las calles a su escenario

El pasado mes de marzo, durante el show que éste ofreció en Caracas “El Potrillo” conoció la historia de un joven en situación vulnerable, quien se gana el pan de cada día interpretando todos sus éxitos dentro de los mercados y mientras transita por las calles.

El cantante no solamente realizó todos los arreglos pertinentes para lograr que el joven acudiera al concierto, sino que además llegó un momento en el que lo subió al escenario para poder cantar con él los temas “Mujeres Divinas” y “Mátalas”.

Por su parte, el joven de nombre Alberto Ramos subió en sus redes sociales un video en el que le agradeció a Alejandro el haberle podido cumplir el sueño de conocerlo y aseguró que todo lo ocurrido anoche fue un enorme regalo de Dios.

