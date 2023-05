Christian Nodal lanza dardos en contra de J Balvin a un año de sus diferencias

Hace un año el cantante Christian Nodal se estaba viendo envuelto en una polémica tras todo lo que venía sucediendo por la separación con Belinda, hecho por el que terminó siendo criticado por muchos fanáticos de la actriz.

Sin embargo, todo terminó dando un giro inesperado cuando J Balvin compartió en Instagram un collage junto a Nodal donde estuvo diciendo que encontraran las diferencias físicas que entre ellos existían. El mexicano no estuvo de acuerdo con lo que vio y se fue en contra del colombiano.

“Sí, hablé con él, pero, la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas. Me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, lo tomo por hecho”, mencionó en el programa ‘Tirando la Bola’.

En medio de la circunstancia terminó sacando una canción dirigida al intérprete de ‘Mi gente’, fue así como expresó la ira que llevaba por dentro. Sin embargo, siguió ofreciendo detalles durante la entrevista realizada en el canal de YouTube.

“Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona… si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo. Estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo”, dijo.

Nodal señaló que no le parece prudente el hecho de terminar diciendo o haciendo chistes sobre personas que jamás se ha encontrado en su vida, ese fue el motivo por el cual se fue en su contra, en medio de una búsqueda de defensa.

“Yo ya venía como ‘no voy a hacer el meme de nadie más’. Menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima. Ya todo bien, ya está bloqueado“, agregó.

