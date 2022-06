J Balvin le responde a Christian Nodal tras las disculpas ofrecidas públicamente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado sábado fue el lanzamiento del tema musical ‘Girasol’ del cantante de música regional mexicana, Christian Nodal tema que en un prinicipio iba dirigido a J Balvin que en días pasados realizó una comparación entre ambos donde hizo referencia a que dijeran cuáles eran las diferencias que existían.

Todo esto se registró luego que hace una semana el mexicano se pintara el cabello color rubio y además le dibujaron una flor, pues tiene al menos cuatro colores diferentes y tras ese hecho, comenzaron una serie de comparaciones con J Balvin, y es que hubo un sinfín de memes de ambos.

Por ello, el cantante del género urbano no se hizo esperar y se unió a las bromas que se registraron en las redes sociales, pero parece ser que al mexicano no le agradó y se sintió ofendido por las constantes críticas a las que se vio sometido.

“Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando por un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, dijo el colombiano en sus historias de la red social Instagram.

“Me tomaste una foto de la prensa

Donde salgo peor, donde me da vergüenza

Luego preguntaste, cab***, las diferencias entre tú y yo

Pend***, es que yo no soy tan mi****”, es parte de la letra de la canción.

Además, el intérprete del tema ‘¿Qué más pues?’ quiso aprovechar para enviar buenas vibras, pero también hizo un llamado para que dejen de hablar de lo sucedido debido a que ambos son reconocidos como cantantes en todo el mundo y no es bien visto que se sigan registrando más mal entendidos entre los dos.

“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa’ juzgar a quien, no soy dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, por lo menos”, resaltó.

También aprovechó para aclarar que el también compositor mexicano le ofreció disculpas por el enredo en el cual se vieron envueltos los dos, así como él sintió que debía hacerlo.

“Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, ya quedó todo”, finalizó.

La canción tiene una parte bastante particular que va dirigida como ya se sabe, al colombiano, pues dice: “Tienes 37 años, y aún no logras madurar. El respeto es algo que el dinero no puede comprar. ¿Se dan cuenta que ser rico al final da igual? Si tus metas por cumplir son solo material”.

