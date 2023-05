¿Cómo fue el cumpleaños de Vida Isabelle, la hija de Natti Natasha y Raphy Pina?

Vida Isabelle cumplió 2 años y esta fecha especial no pasó desapercibida, pues la pequeña hija de Natti Natasha y Raphy Pina tuvo una gran fiesta de cumpleaños a la que asistieron muchos invitados.

Como es de esperarse el gran ausente en la celebración fue su padre, quien se encuentra cumpliendo con su condena en prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

La fiesta que se realizó en una linda casa estuvo decorada con lindos animales y colores pasteles que destacaron por todos lados. En redes sociales fueron muchos los videos que se lograron ver sobre lo que fue la fiesta de la hija menor de Raphy Pina.

El baile, que tal parece ser una de las actividades favoritas de la pequeña, estuvo presente y junto a varios niños se le vio disfrutando de la música frente a pantallas donde figuras animadas bailaban también. Además, también hubo un mago encargado de entretener a los niños.

No faltó una gran piscina de pelotas y por supuesto tampoco sus hermanos mayores, Mia, Ponty y Chingui, quienes fueron los acompañantes de Natti Natasha y Vida Isabelle al momento de cantar el cumpleaños. Daddy Yankee no faltó: el ‘big boss’ estuvo presente en el cumpleaños de su ahijada y compartió con ella grandes momentos.

En la entrada de la casa una gran decoración recibía los invitados. “Vida” estaba escrito en toda la entrada con grandes y coloridos globos, además de parte de los tiernos animalitos que formaron parte de toda la decoración de la fiesta.

El mensaje de Raphy Pina

Raphy Pina no dejó de compartir un mensaje especial por el cumpleaños de Vida Isabelle en sus redes sociales, al mostrar también muchos más de los detalles de lo que fue la fiesta

Allí se apreció el gran jardín donde se efectuó la fiesta, fotos familiares y el lindo vestido azul que usó la cumpleañera. Además, se ve un lindo momento en el que Vida Isabelle recibe a un estilista para peinar su pelo.

“Princesa! Gracias DIOS por enviarnos una esperanza de VIDA en los momentos más oportunos. Gracias a mis amigos, familiares y equipo de coordinación por tan bello cumpleaños para nuestra hermosa flor @queenvidaisabelle Gracias Mamá @nattinatasha por este regalo! Mañana son dos añitos, prometo trabajar duro para celebrar juntos el 3ro”, dijo en su mensaje Raphy Pina. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

