Natti Natasha subió una foto con su hija y desde la cárcel Raphy Pina le envió un mensaje

La dominicana Natti Natasha este domingo sorprendió con un tierno mensaje en su perfil de la red social de la camarita, debido a que hoy se celebra el ‘Día de las Madres’. Además, la intérprete del género urbano subió una foto acompañada de su pequeña Vida Isabelle, donde además su hija le dedicó unas palabras tras el trabajo que hace con ella diariamente.

La pareja sentimental de Raphy Pina compartió una divertida foto donde ella sale sacando la lengua mientras sostiene a Minnie con una de sus manos, a su lado se encuentra su progenitora, quien muestra una sonrisa en su rostro mientras se queda mirando a la cámara.

“Bueno mi Pa’ me dijo que le robara un pal de horas a Ma’ en su IG de trabajo para decirle que Feliz Día de las Mamacitas! ¡Todos a ponerle Te amo y el nombre de sus Mamacitas aquí! Y Vayan al story para que vean como la Levanté #happymothersday”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Tan bellas, feliz día mamacita”, “Feliz día Natti”, “Las amo”, “Preciosa madre y hermosa hija”, “Feliz día”, “Hermosas”, “Felicidades”, “Feliz día muñeca”, “Feliz día de las madres”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Raphy Pina desde la cárcel le envió un mensaje a la madre de Vida Isabelle

El productor Raphy Pina está cerca de cumplir un año en prisión, aunque eso no le ha impedido tener acceso a las redes sociales porque este domingo en horas de la madrugada se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras a su pareja sentimental, tras el papel que ejerce con Vida Isabelle.

“Esta Mami es una Mamita 4×4 Su corazón vale por 1000. Gracias por traerme al mundo, por sacar tiempo para hacerme feliz, educarme, y también darle felicidad al Mundo. Bendiciones Mamita Natti. Te Amamos. A Felicitar a mi Mamita @nattinatasha desde HOY ❤️❤️❤️❤️ #Felizdiadelasmadres”, fueron las palabras que acompañaron el emotivo video compartido. View this post on Instagram A post shared by Queen Vida👸🏻 (@queenvidaisabelle)

Sigue leyendo:

· Natti Natasha abrió un restaurante en Miami Beach y comparte otra noticia con sus fans

· Natti Natasha aplaude sus logros: la dominicana lo hace en un deslumbrante vestido rosa y con su vino en mano

· Natti Natasha envió un conmovedor mensaje a Raphy Pina desde los Latin AMAs