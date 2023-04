Natti Natasha no oculta sus sentimientos mientras Raphy Pina está en prisión: “Sigan luchando por los amores puros”

Natti Natasha conmovió a todo el mundo con la canción que interpretó en los Latin AMAs 2023, la cual está dedicada a su amado Raphy Pina. La cantante dominicana expresó lo que siente mientras su pareja y padre de su hija Vida Isabelle se encuentra en prisión.

El tema llamado ‘la falta que me haces’ causó emociones en miles de personas, entre los asistentes al evento en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, quienes lo disfrutaron viendo a través de la televisión y quienes lo vivieron a través de las redes sociales.

Al compartir el momento en el que canta este tema en su cuenta de Instagram Natti Natasha agregó un mensaje que sigue hablando de lo que ella vive en esta etapa de su vida mientras su amado está tras las rejas.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros”, dijo la intérprete dominicana en Instagram.

Una vez que Natti Natasha cantó este tema desde los Latin AMAs también expresó unas palabras a Pina, por si desde prisión la estaba viendo. “Para todas las personas que necesiten esta canción… Yo no sabía que la necesitaba hasta el día que la creamos. Por si me estás viendo Raphy: todos te amamos”, dijo con emoción.

