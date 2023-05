JJ Macías admite que existe racismo contra los futbolistas mexicanos en Europa y resalta favoritismo por los argentinos

El futbolista mexicano y actual figura de las Chivas Rayadas de Guadalajara, José Juan Macías, vivió un complicado momento en su carrera luego de dar el salto al balompié español debido a que no pudo cumplir con las expectativas deseadas y tras una breve pasantía regresó a la Liga MX para seguir desarrollándose como jugador profesional.

Durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Ramón Morales, el jugador aseguró que los futbolistas mexicanos son víctimas de un claro racismo en Europa; sostuvo que esta situación se debe a que no valoran de la misma manera las cualidades deportivas que poseen como las de los jugadores de otras nacionalidades.

Macías, que defendió los colores del Getafe dentro de LaLiga de España, aseguró que los futbolistas que más valoran en el viejo continente es a los argentinos y para poder figurar dentro del club debes realizar tres veces mejor las acciones que cumplen uno de los suramericanos.

“La neta, vamos a la realidad, sí son racistas en Europa, ¿no? Hablando del futbol. Por ejemplo, lo que un argentino hace allá nosotros tenemos que hacerlo tres veces, es la realidad y es lo que es. Nosotros tenemos que reafirmarlo muchísimas veces”, destacó en sus declaraciones.

Ante estas palabras, el propio Ramón Morales admitió que que compartió campo con jugadores de gran nivel histórico como Carles Puyol o Zambrotta; aseguró que ambos defensores eran de muy alto nivel durante la década de los 90, pero sostuvo que no eran tan diferentes a su rendimiento deportivo.

“Es un tema de enfoque y disciplina, que a lo mejor al latino nos ven como desmadroso, y allá son más fríos más rectos, más de dar números. Después de ahí tenemos habilidad y talento para desarrollarlos y explotar. Es un balón, tenemos dos piernas y no es tanta diferencia, pero no somos constantes o vamos por todo o nos rendimos, pero no trabajamos”, destacó.

Macías se encuentra actualmente cumpliendo un proceso de rehabilitación para recuperarse de la lesión en la rodilla que sufrió.

