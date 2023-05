Veljko Paunovic manda mensaje a la afición de Chivas de Guadalajara tras su pase a la final: “Hoy no era táctica, hoy era corazón”

Las Chivas Rayadas de Guadalajara lograron una impresionante actuación tras vencer 1-3 en el partido de vuelta de la semifinal del torneo Clausura 2023 de la Liga MX para conseguir un global de 2-3 y así poder avanzar hasta la final de la competencia para luchar por el título de campeón contra los Tigres de la UANL.

Luego de esta impresionante muestra de habilidad y desempeño de juego por parte de la plantilla del Rebaño Sagrado, el director técnico de los blanquirrojos, el serbio Veljko Paunovic, se mostró bastante contento durante la conferencia de prensa y no dejó de felicitar a cada uno de sus jugadores que dieron lo imposible para poder alcanzar este nuevo logro que les permite llevar al equipo nuevamente a la élite del balompié azteca.

“Hoy no era táctica, no era planteamiento, hoy era corazón. Demostramos que tenemos un carácter tremendo, una fe tremenda. Todavía no hemos hecho nada, todavía no queda el último paso, el más grande, el más importante y por eso tenemos que mantener la humildad”, expresó Paunovic a los medios.

Asimismo, el estratega destacó que seguirán trabajando en los próximos días para llegar en la mejor condición posible a la final ante los Tigres de la UANL, quienes llegaron a dicha instancia tras superar a Rayados de Monterrey; esta victoria representó una gran sorpresa debido a que La Pandilla fue el equipo que lideró la clasificación en la temporada regular durante todo el campeonato.

Chivas de Guadalajara logró este impresionante triunfo gracias a los goles de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco Chiquite, quienes se lucieron con sus habilidades ofensivas para poder comandar a la plantilla sobre los azulcrema, quienes apenas y tuvieron oportunidades para marcar un solo tanto en el compromiso.

“Esperamos hasta el último momento, los retoques con los que ganamos y metimos el tercer gol. Había un plan, pero nos adaptamos a lo que sucedió en el juego. Lo más bonito es que cualquier propuesta está capaz de ejecutarse, agradecer la unión dentro del equipo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–El mexicano Raúl Jiménez se despidió entre lágrimas de la afición del Wolverhampton

–Tigres venció a Monterrey para avanzar a la final del Torneo Clausura 2023 en la Liga MX [Video]

–Exjugador de la Selección Mexicana Marco Fabián vende saludos en internet tras ser despedido del Mazatlán FC