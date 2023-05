Telemundo presume el amor de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg y llueven críticas y elogios

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se han convertido en una de las parejas más populares en las redes sociales. Desde que se comenzó a rumorar de su relación, la confirmación y ahora las muestras constantes de amor públicamente mantienen cautivados a muchos de los internautas.

Ahora, Telemundo ha publicado dos fotografías de la pareja desde las cocinas de ‘Top Chef VIP’, el programa que por segunda temporada conduce la colombiana. En las imágenes se les ve risueños, muy cerquita y hasta dándose un beso repleto de amor.

Muchos de los mensajes han sido de bendiciones y buenos deseos para la pareja de presentadores, pero otros se han tomado la tarea de criticar el amor que nació entre ambos.

“Eso va muy rápido. Yo no creo que vaya a durar. ¡Ojalá y me equivoque! De todas maneras les mando bendiciones y que viva el amor”, “Se ven bellos, felices y ella superenamorada. Vivan y dejen vivir si no cómprense una vida propia… el amor es así. “No se parece en nada, Sebastián es Sebastián”, “Linda pareja. Que viva el amor. Bendiciones para los dos”, “Ya cansan con tanto amor que ya dentro de poco se acabó, solo se están dando un tiempo es más de lo mismo” fueron algunos de esos mensajes de los internautas.



Hace algunas palabras la pareja habló sobre sus planes: dicen que así como va su relación están muy felices y que no desean formalizarla mucho más allá. “Qué rico ser como los novios eternos”, dijo la colombiana en esa entrevista.

Además, dieron detalles del comienzo de su amor y de lo que pensaban en esos momentos. “Cuando estás empezando prefieres que nadie se entere, somos figuras públicas, entonces es como que vamos a ver si funciona…”, destacó la actriz y presentadora.

La colombiana señaló que ambos están poniendo toda su fuerza para que esta relación funcione. Asimismo, Oldenburg expresó que ambos ‘están juntos en esto’.

