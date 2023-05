Chayanne eleva la temperatura de sus fans al compartirles un video donde sólo lleva una bata encima

Con 54 años sobre la espalda, Elmer Figueroa Arce, popularmente conocido en el ambiente artístico como Chayanne, continúa despertando los suspiros de sus fans.

Prueba de ello es que un amplió sector de sus más de 7 millones de seguidoras que tiene registradas en su cuenta de Instagram respondieron ante la “provocación” de compartirles un video donde sólo lleva encima una bata de baño.

Y es que el cantante puertorriqueño está a punto de lanzar un video musical mediante el cual promete meterse a la pelea por alcanzar los primeros lugares en la lista de popularidad.

Así que para ir calentando motores sobre lo que se presume será su reaparición en los escenarios, Chayanne incluso les mostró un poquito de las bondades de su físico al someterlo a extenuantes sesiones de trabajo en el gimnasio.

Resultado de su arduo esmero por tratar de conservarse en plenitud, el intérprete boricua luce como un joven atleta al que sus seguidores no se cansan de admirar.

“Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso y me pusieron una bata. Ahora no sé si me la quito o me la quedo“, dijo el cantante con respecto a la bata que portaba.

De hecho, este jueves se lanzará el video musical “Bailando Bachata”, donde —fiel a su costumbre— Chayanne hará gala de sus mejores movimientos de cintura al realizar complejos, pero pegajosos pasos de bailes.

Seguramente, la excelente química que siempre ha tenido el versátil cantante puertorriqueño con el público de inmediato se verá reflejada en otro éxito que le permita acrecentar los más de $40,000,000 de dólares que los expertos en finanzas calculan ha logrado amasar Chayanne en sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional en los escenarios.

Destaca que el intérprete también es un excelente inversionista en el sector inmobiliario y además accionista en empresas fabricantes de cosméticos.

En el terreno artístico, recientemente fue distinguido con el Premio a la Excelencia durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

También te puede interesar: