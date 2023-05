Roberto Palazuelos adelanta que la esposa y los hijos de Andrés García demandarían a Margarita Portillo

Luego de que hace unos días, Margarita Portillo, presunta viuda de Andrés García, publicó un video póstumo del actor, donde sale en defensa ante posibles críticas sobre quien fuera su última pareja, Roberto Palazuelos dio a conocer que la controversial mujer podría enfrentar una demanda.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “Venga la alegría”, “El Diamante Negro” dio a conocer que los hijos de Andrés García tienen claro que el actor dominicano presuntamente fue manipulado por Margarita Portillo, a quien incluso se acusa de haberlo drogado para que modificara su testamento.

“Cuando se lo llevó a firmar el segundo testamento, lo hizo en una ambulancia, se lo llevó drogado y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales, así que yo podría impugnar el testamento”, expresó.

Por ello, en breve podría surgir una demanda en contra de la pareja sentimental del histrión fallecido el 4 de abril en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Y es que los familiares consanguíneos de Andrés García plantearían cómo Portillo se aprovechó del mal estado de salud del actor, pero además tratarán de demostrar que éste nunca se divorció de su primera esposa, Sandra Vale.

De ser así, automáticamente la mayor parte de la herencia le correspondería a la madre de Andrés y Leonardo García.

📺 #Chismorreo | Roberto Palazuelos le contesta a Margarita Portillo y asegura que ésta no es la esposa legítima de Andrés García. 😱 pic.twitter.com/2HFqf3rJcG — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 24, 2023

Al respecto, Roberto Palazuelos fue contundente al emitir un mensaje dirigido a Margarita Portillo.

“Tú no tienes personalidad jurídica, porque tú no eres la esposa, tú eres bígama. En el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado. Sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale de García”, indicó.

Cabe señalar que también existe evidencia sobre la unión matrimonial de Andrés García con Margarita Portillo sólo que por separación de bienes, pero legalmente esta carecería de validez o dicho de otra manera sería ilegal.

Con estos argumentos expuestos y varios más que podrían surgir, se vislumbra una reñida disputa legal cuando sea revelada la última voluntad del actor plasmada en su testamento.

Otro punto de controversia es que parte de la fortuna y algunas propiedades de Andrés García han desaparecido o bien ya han cambiado de propietario.

