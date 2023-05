Shakira le habría puesto un alto a Tom Cruise para que deje de buscarla

Haber visto a Shakira pasear al lado de Tom Cruise durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Miami, Florida, generó la expectativa de que quizá podría darse un romance entre ambas celebridades.

Sin embargo, personas cercanas a la cantante colombiana aseguran que a ella no la tiene nada contenta el hecho de que el actor trate de acercarse con el objetivo de entablar una relación amorosa, pues todavía no logra superar la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué y en este momento su prioridad son sus hijos, así como su carrera musical.

La revista Heat señala que una persona cercana a la intérprete de 46 años se ha percatado de la manera en cómo la colombiana incluso le ha rogado a Cruise que deje de buscarla.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada“, citó la fuente bajo la condición de mantener su identidad en resguardo.

Y es que al parecer el excónyuge de Nicole Kidman quedó cautivado de la personalidad de Shakira y siente una fuerte atracción.

Incluso se menciona que el actor de “Misión Imposible” se está comportando de manera similar a cuando comenzó a cortejar a su exesposa Katie Holmes, en 2005.

De hecho, algunos medios de comunicación dieron a conocer que después de charlar con la cantante, Cruise le envió flores, pero ella sólo las aceptó por cortesía sin pensar que su acción sería malinterpretada.

“La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo”, señaló la fuente citada por Heat.

Cabe señalar que Shakira Isabel Mebarak Ripoll también fue vista con el piloto británico Lewis Hamilton paseando en un yate frente a la costa de Miami, lo cual también desató la versión de un posible romance entre ambos.

No obstante, la cantante de “Hips Don’t Lie” está complemente enfocada en tratar de resolver una querella legal que está por estallar donde la custodia de sus hijos procreados con Piqué está en juego.

