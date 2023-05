Carlos Salcedo llegó a Ciudad de México para firmar su contrato con Cruz Azul: “Siempre me visualicé jugando en la capital

El futbolista mexicano, Carlos Salcedo, se perfila como uno de los más importantes refuerzos de La Máquina de Cruz Azul para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX y justamente este miércoles llegó a la Ciudad de México para finiquitar los últimos detalles de lo que será su contrato antes de estampar su firma con los cementeros.

El defensor se mostró bastante emocionado tras su llegada al aeropuerto y tuvo un pequeño contacto con los medios de comunicación a los que les aseguró que espera lograr su “revancha” debido a los poco fructíferos torneos que ha disputado en México durante las últimas temporadas; confía que bajo las órdenes de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti pueda alzar el trofeo de campeón.

“No ha sido fácil, no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba con otros planes, pasó algo con mi esposa, tuve que regresar acá y se me brindó la oportunidad en Juárez y ahora platiqué con Tuca, me motivó bastante, vengo muy bien físicamente, quiero esa revancha y hablar dentro del campo”, expresó, según TUDN.

“Es un sueño, sabemos lo que representa Cruz Azul, no me la creo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualicé jugando en la capital y se me cumple. Tengo muchos sentimientos y ganas de aportar”, agregó Salcedo.

“Sé que el Tuca va a hacer buenas cosas porque los números de él hablan y se que preguntándole ahí a Charly Rodríguez hay un gran grupo, son chavos que quieren trascender y eso es lo importante. Eso es lo importante es que la afición siempre esté ahí, me ha tocado enfrentarlos mucho de rival, es una afición que se mete mucho con el equipo y espero que este tiempo que pueda estar siga disfrutando de la afición”, concluyó.

Regreso a la Selección Mexicana.

Con respecto a un posible llamado de regreso con la Selección Mexicana, Carlos Salcedo no se mostró tan interesado en eso y aseguró que su único objetivo por el momento es trabajar en Cruz Azul para buscar tener el mejor desempeño posible; el defensor fue separado del equipo hace un par de años y no ha podido volver a pesar de su nivel deportivo.

“Me enfoco acá, creo que ha sido un poco injusto, pero yo no decido y si se tiene que dar, se va a dar, primero se tienen que dar las cosas acá y hablar dentro del campo que es lo que me compete”, puntualizó.

Sigue leyendo:

–No le dolió la eliminación del Club América: Israel Reyes se fue de vacaciones con su novia Nailea Vidrio

–Un nuevo golpe para Dani Alves: Revelan un nuevo video en el que se muestra como toca las partes íntimas de la víctima

–Gerard Piqué regresa a la ciudad de Miami para tener su primer encuentro con Shakira tras su separación