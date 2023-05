Echan a Apple, Nike y Hasbro de listado de mayores fabricantes de EE.UU. por no fabricar sus propios productos

Los editores de IndustryWeek, el medio de noticias e información para las personas que lideran las empresas de fabricación en EE.UU., endurecieron los criterios de selección y determinaron sacar de su lista a Apple, Nike y Hasbro, entre otras, porque no fabrican sus propios productos.

La lista IndustryWeek US 500 (IW US 500) ha rastreado las empresas manufactureras más grandes que cotizan en bolsa en los EE.UU. desde 2002. Durante gran parte de ese tiempo, Apple ha estado entre las 5 empresas principales, ocupando el primer lugar el año pasado. Sin embargo, para la lista de 2023, los editores eliminaron a Apple, Nike, Hasbro y muchos otros que subcontratan la producción o solo están relacionados tangencialmente con la fabricación.

“Recibimos muchas quejas sobre la inclusión de Nike y Apple, especialmente Apple porque dominó la lista muchas, muchas veces“, dijo el editor en jefe de IndustryWeek, Robert Schoenberger. “Entonces, en lugar de solo mirar los códigos de la industria autoinformados, revisamos los informes anuales de cada empresa para ver qué tenían que decir sobre sus actividades de fabricación“.

Y como ejemplo, la declaración de fabricación de Nike apunta: “Prácticamente todos nuestros productos de calzado y ropa son fabricados fuera de los Estados Unidos por fabricantes independientes con los que tenemos contrato y a los que nos referimos como ‘fabricantes por contrato'”.

En el caso de Hasbro, el gigante de los juguetes, dice que utiliza dos instalaciones, una en los EE.UU. y otra en Irlanda, que anteriormente eran de su propiedad pero que ahora son administradas por Cartamundi, un fabricante de juegos belga. La compañía, además, cita: “Hemos diversificado nuestra combinación de abastecimiento global y disminuido nuestra dependencia de la fabricación china en los últimos años al aumentar la producción de nuestros productos en otros países, incluidos Vietnam e India“.

De acuerdo con el reporte de IndustryWeek, alrededor de una cuarta parte de las empresas eliminadas son productoras de ropa o calzado. Y de las 21 empresas inicialmente identificadas como productoras con sede en EE.UU., solo cuatro empresas de ropa fabrican en el país: Hanesbrands Inc., Levi Strauss & Co., Columbia Sportswear Co. y Kontoor Brands Inc., que son los fabricantes de los jeans Lee y Wrangler.

Para conocer la lista de las empresas eliminadas del listado, ingrese aquí.

