Yahir puso en riesgo su vida al tratar de recuperar un reloj que se le cayó al mar

Tratar de recuperar un reloj que por accidente se le cayó en el fondeo del Mar de Cortés casi le cuesta la vida a Yahir Othón Parra.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “Ventaneado”, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, reveló que sintió amenazada su integridad al descender al fondo marino en medio de la noche y sin las condiciones óptimas.

“Me metí a bucear de noche y topé en un barco. No podía salir, era un barco muy grande, me introduje de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en el muelle y buscaba escapes y no podía. Tenía que mantener la calma, me las vi muy duras“, confesó.

De acuerdo con Yahir su complicada aventura duró cerca de 20 minutos, lapso durante el cual algunas personas que aguardaban su ascenso a la superficie ni siquiera se percataron de lo que le estaba sucediendo bajo el agua.

De hecho, el interprete de 44 años pudo haber fallecido en caso de permanecer más tiempo sumergido.

Asustado por la desesperación de no encontrar un resquicio adecuado para escapar del litoral, una vez que emergió fue como un renacer para su persona, entonces optó por no platicarle a nadie lo sucedido hasta encontrar el momento más oportuno de hacerlo.

Posteriormente, el intérprete de temas como “La Locura” recibió la buena noticia de que un buzo con mayor experiencia, al sumergirse a luz de día, recuperó su reloj para después hacérselo llegar hasta su domicilio ubicado cerca de San Carlos, Sonora.

Y es que durante los días en que su agenda luce libre de compromisos, Yahir permanece cerca del mar y en su estado natal, pues siente un profundo arraigo por su tierra.

Sólo cuando es necesario, el cantante se desplaza hasta donde se lo indica su representante para cumplir con compromisos previamente pactados.

Por el momento, el talentoso intérprete surgido del reality show “La Academia”, participa en proyectos, como el Cumbia Machin Tour, el cual es producido por Erik Rubín.

Además, es parte del elenco de los 90´s Pop Tour y también colabora en producciones teatrales de Alejandro Gou, como son: Mentiras y Vaselina.

También te puede interesar: