Checo Pérez sobre la clasificación al Gran Premio de Mónaco: “Estoy muy decepcionado conmigo mismo”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez habló este sábado sobre la ronda de clasificación hacia el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, mostrando su decepción por el accidente sufrió y que no le permitió luchar por los primeros puestos en la parrilla de salida.

Pérez, segundo en el Mundial de Pilotos, deberá salir desde la última posición en el circuito urbano de Montecarlo, resultado que en sus propias palabras termina significando una decepción para él mismo por no tener la ocasión directa de seguir peleando el liderato con su compañero en Red Bull, Max Verstappen, que partirá desde la primera posición.

“Estoy muy decepcionado conmigo mismo hoy. Todo iba bien, estaba contento con el balance. Y en la Q1 obviamente vas progresando y buscando nuevos límites. Entrando en la curva (de Santa Devota) se me fue el carro por detrás demasiado tarde, por lo que no tenía a donde ir, no podía ni acortar la curva ni entrar en la escapatoria. Desgraciadamente, acabé chocando con el muro; y no doy crédito a lo que he hecho“, comentó Checo.

El tapatío también se lamentó frente a los micrófonos al considerar que su actuación perjudicó al equipo completo.

“Este error es demasiado difícil de digerir ahora mismo, no sé qué decir. Lo siento por el equipo, no se merecen esto“, añadió.

Por último, habló de sus opciones para el Gran Premio de Mónaco, señalando que puede que pierda las opciones de luchar por el campeonato teniendo en cuenta que es un circuito donde es muy difícil adelantar a otros pilotos.

“Ha sido un duro golpe para mí con miras al campeonato, porque está claro que perderé un montón de puntos. Si es una carrera normal será difícil aspirar a nada mañana. Tengo un vehículo rápido, pero aquí es casi imposible adelantar. Va a ser muy complicado progresar, pero lo vamos a intentar todo”, finalizó.

