Juan Carlos Osorio se perfila como el nuevo director técnico de las Águilas del América

Las Águilas del Club América se encuentran en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la renuncia de Fernando Ortiz por la eliminación que sufrió el equipo en la semifinal del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas del Guadalajara; esta fue la tercera ocasión en la que el estratega no lograba pasar a la final y la directiva le exigió su salida del club.

Uno de los principales candidatos para hacerse con el banquillo del cuadro de Coapa sería el colombiano Juan Carlos Osorio, quien se uniría a las opciones de André Jardine, Diego Alonso y Pedro Caixinha para convertirse en el nuevo estratega de la institución y así poder regresarle a sus manos un título de campeón del balompié azteca.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista de ESPN, John Sutclife, Juan Carlos Osorio se ha convertido en uno de los entrenadores con mayor interés por parte de Santiago Baños (presidente deportivo de las Águilas del América) para dirigir al equipo debido a su amplia carrera con algunos de los mejores equipos del continente e incluso como director técnico de la propia Selección Mexicana.

“Juan Carlos Osorio, el ex técnico colombiano de la Selección Mexicana, es candidato, Piensa bien el Santiago Baños, a mí no me sorprendería nada que el propio Osorio sea el nuevo técnico del América”, expresó el periodista en el programa “Ahora o Nunca“.

Osorio es considerado como uno de los técnicos con mayor conocimiento del balompié sudamericano en la actualidad; luego de su paso con la Selección Mexicana se convirtió en el entrenador de la selección de Paraguay (aunque sólo pudo disputar un partido) y posterior a eso ha comandado a grandes equipos de su país como Atlético Nacional y el América de Cali.

Actualmente el estratega colombiano se encuentra con un contrato activo con el Zamalek de Egipto, organización con la que está vinculado hasta el año 2024 y por lo que las Águilas tendrían que presentar una muy buena oferta para poder hacerse con sus servicios.

