Veljko Paunovic contento por el empate ante Tigres: “Cumplimos el objetivo de no recibir gol”

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, se mostró complacido por el rendimiento defensivo que mostró su equipo en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante los Tigres de la UANL; el juego terminó en un empate a cero goles en el que ambos conjuntos tuvieron poca determinación al momento de atacar.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega serbio sostuvo que cumplieron el objetivo de no recibir goles para no complicar el encuentro de vuelta de la final, por lo que se sentía bastante satisfecho con el resultado y ahora sólo están enfocados en hacer goles para el próximo partido.

“Primer objetivo cumplido, no dejar gol, segundo objetivo no cumplido, marcar gol. Tuvimos un par de oportunidades, la presión alta de Cone. El desgaste es tremendo, el trabajo del grupo es fantástico, sabemos lo que jugamos. Primeros 90 minutos no completamente satisfechos con el resultado, pero importante no haber encajado el gol, pero hay que ir preparando la vuelta”, expresó.

Paunovic aseguró que la plantilla de Chivas se mostró sólida en el planteamiento de juego que habían organizado para este partido en El Volcán y que ahora marchan hasta el Estadio Akron de Guadalajara más tranquilos y con el respaldo de la afición para ayudarlos a conquistar su primer título de la Liga MX en varios años.

“Muy bien, me gustó el orden, la perseverancia, cumplir con el planteamiento y los cambios, fantásticos, hubo muchas amarillas y nos ayudó. Me gustó la unión, el compromiso y la determinación. Cumplimos, pero ahora toca la otra parte, que es anotar y ganar”, resaltó el estratega.

“Tengo razón, motivos por los que jugamos de esta manera que no pienso revelar. Hay que tener las cartas cerca del pecho. Tengo la sensación que todos esperaban otro partido, la gente se debe preparar para el segundo partido, todos pensaban que hoy se definía todo, no es así. Es un resultado que nos da es poder construir encima de esta actuación y vamos a estar listos para el domingo, ahora no hay que explicar mucho”, concluyó.

