Juan Ignacio Dinenno pone en duda su continuidad con Pumas de la UNAM: “Es difícil dar garantías”

El futuro del delantero y principal estrella de los Pumas de la UNAM, Juan Ignacio Dinenno, se ha puesto en duda ante la gran cantidad de rumores que han surgido en México sobre su posible salida de la institución para las próximas temporadas. Sin embargo, se mostró enfocado en seguir apoyando al club en lo que sea necesario.

Estas declaraciones las realizó el artillero luego de finalizar sus pruebas médicas en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM; Dinenno atendió a los diversos medios de comunicación que se hicieron presente y habló sobre lo que depara en su futuro.

“El fútbol es muy dinámico, es muy difícil dar garantías en este medio. Sé que tengo contrato con la institución y me debo a ellos por todo lo que siempre me han brindado. Realmente tengo un sentido de pertenencia muy arraigado como todos los que formamos parte del equipo. Hoy por hoy soy jugador de Pumas y me voy a entregar al 110% cada día”, destacó.

El atacante de los Pumas también aprovechó la oportunidad para descartas las presuntas exigencias que le había presentado a la directiva del club y aseguró que sólo busca apoyar al equipo en lo que pueda para mejorar los resultados en el venidero torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“No estoy en condiciones ni yo ni nadie para andar exigiendo a este club, somos agradecidos de estar donde estamos y yo hablo por mí, por eso estoy acá y estoy muy contento donde estoy y la verdad con ese sentir de querer devolver a la institución cada día”, detalló.

Para finalizar, Dinenno aseguró que el equipo quedó en deuda con la afición y con ellos mismos, por lo que tienen el firme objetivo de mejorar el plantel y sus cualidades físicas para poder sumar victorias que les permitan avanzar en la próxima Liguilla.

“El plantel tenía la misma sed de revancha y no lo pudimos trasladar al campo sobre todo en una regularidad, creo que los que estamos y si se suma más gente, tenemos el mismo sentir, que es dejar a esta institución donde lo merece, en los primeros lugares y hablar de lo pasado es doloroso, pero no creo que cambie para lo que queremos en el futuro. Estamos en deuda, tenemos que ponernos a trabajar, visualizar y proyectar a un Pumas entre los primeros porque es para lo que tiene”, concluyó.

