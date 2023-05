Mariana Garza y Alix Bauer aplauden la valentía de Sasha Sokol

Luego de que en días recientes Diego Schoening, Erik Rubin y Benny le externaran su apoyo a Sasha Sokol por el triunfo legal que se apuntó contra Luis de Llano, ahora llegó el turno de Mariana Garza y Alix Bauer de dar su opinión.

En un breve encuentro con la prensa, las ex Timbiriches aseguraron que admiran a su compañera por el valor que tuvo al denunciar al productor de acoso sexual sin importar que ya hayan pasado varias décadas desde que ocurrió el suceso.

“Yo creo que el acto de valentía es obviamente para ella, pero también para todos los hombres y mujeres que han estado en esa situación. Entonces, es algo muy bonito que esté sucediendo esto, por ella y por todas las que vienen”, dijo Mariana.

Por su parte, Alix señaló “Yo la apoyo muchísimo. Ha sido un proceso duro, pero sé que lo está siendo con plena convicción de que no es por ella, sino por ayudar a todas las personas que se encuentran en las mis y que tengan la posibilidad de saber que si lo exponen, va a haber una respuesta”.

Sasha: “Luis de Llano me hacía sentir una niña especial”

Luego de confirmar hace unos días que Luis de Llano fue condenado a ofrecer una disculpa pública y otorgar una indemnización tras su acusación por abuso sexual cuando era niña, Sasha habla por primera vez sobre cómo se siente al respecto.

La cantante concedió una entrevista al periódico El País en la cual admitió que se tardó en denunciar esta situación debido a que le encantaba el trato que recibía del productor cuando tenía 14 años, hasta que se dio cuenta de que no era normal.

“Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista, porque el personaje al que todos admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, me había mirado a mí. No sólo no rechacé sus avances sin entender lo que significaban, los acepté porque me hicieron sentir bien”, señaló Sasha.

Para finalizar, la ex Timbiriche comentó que espera que, aunque tardío, su testimonio ayude a que aquellas personas que atraviesan por lo mismo que ella pasó puedan tener el valor de denunciar a su agresor ante las autoridades correspondientes.

