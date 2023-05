“No estoy bien. Estoy triste y cansado”, dice Alejandro Sanz: su público lo abraza y anima en su vulnerabilidad

En las últimas horas el nombre de Alejandro Sanz ha acaparado titulares. El cantante español compartió un mensaje en su cuenta de Twitter con el que se ha sincerado con su público, dejando ver su estado emocional vulnerable, el cual, podría asemejarse al de muchas personas que le siguen y rodean. Ya que al terminar su confesión, también agrega: “Si te sirve, yo me siento igual”.

Sanz escribió: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Este ejercicio de honestidad brutal del cantante le ha permitido, sin duda alguna, conectar con su público y viceverse desde un estado de fragilidad. Dejándoles ver que aún cuando crean que él podría tenerlo todo, no es siempre, necesariamente, feliz por ser exitoso. Qué significado tiene entonces la palabra exitoso.

Por definición y según la Real Academia Española exitoso es: “Que tiene éxito popular”. La popularidad y aceptación de las masas es algo que el cantante conoce desde hace muchos años. Cuenta de igual manera con el respeto de la comunidad artística, de sus colegas, en general, gracias a la composición lírica de sus canciones y la sana relación que ha mantenido con muchos de éstos. Y si la buena fortuna fuese también sinónimo de éxito, “Sanz lo tiene todo”. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos escuchado que lo material y la popularidad no son sinónimo de felicidad. Sanz vuelve a ponerlo en manifiesto.

Por otra parte, leer las palabras del cantante español, por alguna razón, me hicieron recordar temas como “No es lo mismo”, “A la primera persona” y “Cuando nadie me ve”, entre muchos otros, porque Alejandro Sanz siempre nos ha hecho sentir que hay mucho de sí mismo en cada canción, en cada disco.

Por ejemplo, en su tema “Cuando nadie me ve”, nos dice, dentro de muchas cosas: “¿Por qué es tan difícil? vivir solo es eso, vivir, solo es eso ¿por qué es tan difícil?”. Nuevamente nos encontramos en la vulnerabilidad que nos compartió hoy en Twitter.

Sigo. En “No es lo mismo” él canta: “Vivir es lo más peligroso que tiene la vida” y en “A la primera persona” nos hace reflexionar mucho con toda su composición, pero llega dentro cuando exclama: “Es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed”.

La vida por si misma no es fácil, y Alejandro Sanz nos ha hecho ver sus sentimientos en sus canciones, en repetidas ocasiones. Descubrimos lo sediento que se puede estar, pese a tenerlo todo y lo mucho que ha perdido cuando canta: “Aunque lo diga la gente yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sientes na'”.

Nos queda entonces confiar en lo que bien comparte en su mensaje colgado en Twitter cuando dice: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer“.

La reacción de sus seguidores

Muchos famosos y fanáticos del cantante han pasado por el mismo ejercicio musical que atravesé al escribir este artículo. @LayBb como yo compartió con el cantante parte de su letra de “Cuando nadie me ve” en respuesta a su mensaje de Twitter. Ella escribió: “A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y aveces del viento”.

Mientras que muchos otros agradecen sus palabras, la honestidad detrás de su vulnerabilidad, agradeciendo saber que él siente como muchos otros que le siguen. Así se lo hizo ver otro de sus seguidores con estas palabras: “La soledad interna, la tristeza invisible, y el dolor agudo incomprendido debería ser un eslabón para unirnos, solo por el poder humano de apoyar a quienes hemos vivido esa sensación que adormece el alma”.

