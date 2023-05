Padres estadounidenses tienen problemas para alimentar a sus familias, incluso los de ingresos medios, revela encuesta

Una encuesta reciente publicada por No Kid Hungry, una campaña nacional para acabar con el hambre infantil en Estados Unidos, muestra que un número asombroso de padres está enfrentando desafíos para proporcionar comidas a sus hijos a medida que los costos se disparan debido al aumento en los precios de los alimentos.

Entre los 3,000 padres de niños de escuelas públicas que respondieron a una encuesta realizada por Ipsos, el 58% de las familias de ingresos medios y el 68 % de las familias de ingresos bajos informaron que se había vuelto más difícil pagar suficientes alimentos para sus hijos durante el último año. El 93 % de los padres con ingresos medios y el 87 % de los padres con ingresos más bajos mencionaron el aumento de los precios de los alimentos como la razón de esta lucha.

Aunque las familias con ingresos más bajos han sido las más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, la inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema apremiante que afecta a más familias con ingresos medios en todo Estados Unidos. La encuesta de No Kid Hungry arroja luz sobre el alcance de este problema:

· Las familias con ingresos medios que fueron encuestadas se saltan comidas para alimentar a sus hijos.

· Una de cada 5 familias con ingresos medios informó que ellos o sus hijos se saltearon una comida en el último año debido al aumento de los precios de los alimentos.

· El 58% de los padres con ingresos medios informaron que se ha vuelto más difícil pagar alimentos para sus hijos y, de ellos, el 95% informó que luchan para pagar suficientes alimentos para sus hijos al menos una vez al mes.

Las familias con ingresos más bajos que fueron encuestadas han sido las más afectadas:

· El 68% de los padres con ingresos más bajos informaron que se ha vuelto más difícil comprar alimentos en el último año.

· El 74% informó que, además del costo de los alimentos en sí, el aumento de los costos de otras necesidades, como los servicios públicos, la gasolina, el alquiler y la ropa, contribuyó a la dificultad de comprar suficientes alimentos.

· Muchos padres encuestados están a un gasto inesperado de poder pagar suficiente comida para sus hijos.

· Dos de cada cinco familias con ingresos más bajos dicen que una reparación inesperada del automóvil o una factura médica dificultó el acceso a suficientes alimentos para sus hijos. Entre las familias con ingresos medios, el 50% informó lo mismo.

“Las familias en Estados Unidos están sufriendo: todos tenemos un vecino, un familiar o un amigo que vive bajo el estrés constante de poder alimentar a sus hijos“, dijo Diana Hovey, vicepresidenta sénior de asociaciones corporativas de Share Our Strength, la organización detrás de la campaña No Kid Hungry. “Ningún padre debería tener que tomar decisiones imposibles como saltarse una comida para que sus hijos puedan comer o vivir una reparación inesperada del automóvil lejos de poder pagar los alimentos. No tiene por qué ser así, por eso estamos trabajando para fortalecer y expandir los programas de nutrición que aseguren que cada niño en América tenga acceso a tres comidas al día”.

No Kid Hungry trabaja para garantizar que todos los niños en los EE.UU. reciban tres comidas al día, mejorando el acceso a los programas federales de nutrición, brindando subvenciones a escuelas y organizaciones comunitarias para conectar a los niños con los alimentos saludables que necesitan para prosperar y abogando por mejores leyes y políticas. Para más información y ayudar, ingrese aquí.

Para conocer más detalles de la encuesta, ingrese aquí.

