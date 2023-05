“Jugaré fuera de Europa, no quiero enfrentarme al Barcelona”: Sergio Busquets se sincera y da algunos detalles sobre su futuro

El todavía capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, reveló algunas pistas de su futuro tras conocerse que no seguirá en el club la próxima temporada y dejó saber que su objetivo principal es no enfrentarse nunca al conjunto de sus amores por lo que ha decidido continuar su carrera “fuera de Europa”.

En una entrevista concedida este lunes a ‘Catalunya Radio’, el mítico centrocampista español, indicó que no se imagina peleando un campeonato con el equipo culé de rival. “Jugaré fuera de Europa. No quiero encontrarme disputando un título importante contra el Barça, eso seguro que no”, expresó.

Asimismo, afirmó que a diario le llegan cientos de peticiones en las que le piden que recapacite su decisión y que decida quedarse tal y como lo hico el director deportivo. “Me decían que hiciera un Mateu Alemany, pero no. Soy una persona de palabra. Me he sentido arropado desde que lo comuniqué e, incluso, el presidente me dijo que decidiera yo, que me lo merecía y me lo había ganado”.

Por otra parte, se refirió al inevitable tema del posible regreso de Leo Messi, a lo que afirmó que le gustaría volver a tenerlo de compañero pero que el fútbol no se mueve así por lo que ahora debe analizar la oferta que tiene y tomar una decisión. “Me gustaría jugar con Messi, pero no funciona así. Tengo tres o cuatro ofertas que analizaré en dos o tres semanas con mi familia”.

Entretanto, en otra entrevista que el capitán culé concedió a ‘Mundo Deportivo’, se refirió a su posible relevo y dio dos nombres que según él, se identifican con “el ADN” Barça. “Sé que se habla mucho de jugadores, de Rodri, de Zubimendi. Son muy buenos futbolistas y quizás los que más pegan con el ADN y el estilo que se quiere aquí pero están en otro equipo”, puntualizó.

