Video: Messi fue ovacionado durante el concierto de Coldplay en Barcelona

La posible llegada de Lionel Messi al FC Barcelona cada vez genera más fervor entre los aficionados del conjunto azulgrana, que piden a gritos el regreso del argentino.

No hay sitio de Barcelona donde no ovacionen a Messi, y el Estadio Olímpico Lluís Companys no fue la excepción, pues miles de asistentes al concierto de Coldplay corearon su nombre durante varios segundos.

El astro argentino acudió al recital junto a su esposa Antonela Roccuzzo, y cuando los espectadores se dieron cuenta que estaban en las gradas comenzaron a ovacionarlos.

Lionel Messi no asistirá a la ceremonia del PSG de hoy.



¿El motivo? Está viendo a COLDPLAY EN BARCELONA.



Sí, nene, sí. 🇦🇷pic.twitter.com/9ozAz5wDoC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 28, 2023

Messi también estuvo acompañado en el cuarto concierto que Coldplay realiza en Barcelona por su amigo Cesc, y la esposa de él, Arenys, además de otros compañeros.

“Messi, Messi”, gritaron las personas al notar la presencia del astro argentino, que podría firmar su regreso al conjunto azulgrana para la próxima temporada.

Messi viajó a Barcelona solo 24 horas después de proclamarse campeón de la Ligue 1 de Francia con el París Saint-Germain, pues estaría invitado a los actos de despedida que el Barcelona le hará a Sergio Busquets.

Ese homenaje se realizará el próximo 31 de mayo en el parco del estadio Camp Nou, y el jueves también se efectuará el homenaje a Jordi Alba en el auditorio 1899.

