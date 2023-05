“Dependemos de lo que quiera hacer Messi”: Xavi habla sobre el regreso de ‘La Pulga’ al Barcelona y deja una gran incógnita

El nombre de Leo Messi volvió a figurar en una jornada memorial para el FC Barcelona protagonizada por las despedidas de dos leyendas como lo son Sergio Busquets y Jordi Alba, que hoy disputaron su último partido en el Spotify Camp Nou puesto que el club tendrá nuevo estadio a partir de 2024.

La prensa española no perdió la oportunidad de preguntar al entrenador Xavi Hernández sobre el posible regreso del astro argentino pero aclaró que todo dependerá de “lo que quiera hacer él”. Asimismo, aseguró que a ‘La Pulga’ lo quieren “todos los culés, independientemente de que venga o no”.

“Todos los culés estamos de acuerdo que Messi se merece una despedida, un homenaje, vamos a ver. Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia y se merece también una despedida“, puntualizó el técnico azulgrana.

Por otra parte, Xavi habló de lo mucho que ha mejorado el equipo desde su llegada y precisó que todo se debe al trabajo grupal. “Hemos puesto todos nuestro granito de arena para estar donde estamos y es un síntoma positivo para seguir trabajando, aunque nos vayamos a Montjuic necesitamos el cariño de toda esta afición”, expresó.

Con respecto a las despedidas de sus excompañeros y aún dirigidos Sergio Busquets y Jordi Alba, el entrenador afirmó que: “Son dos leyendas del barcelonismo, creo que son los mejores que he visto en su posición. Ha salido todo redondo, los echaremos en falta”.

“Les he dicho que son unos afortunados, no todos pueden despedirse así, ovacionados por la gente y sabiendo que te vas, con dos títulos, que no son poco, y con el agradecimiento de los aficionados. Ellos tienen la sensación de haber hecho bien el trabajo y eso no tiene precio, se lo merecen”, sentenció.

