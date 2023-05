“De la necesidad que pasé yo, surgió el deseo de ayudar a otros”: Pedro Martínez confiesa su motivación para servir como mentor a los peloteros jóvenes [Video]

El legendario exlanzador dominicano y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Pedro Martínez, mostró su lado más humano y expresivo en una entrevista exclusiva con El Diario y el periodista Ricardo López Juárez, en la que comentó diversos temas de su vida y carrera, tanto del pasado como del presente.

Martínez se confesó sobre su ya conocido papel como mentor para algunos peloteros jóvenes que ya son considerados estrellas de las Grandes Ligas como su ahijado Vladimir Guerrero Jr. y de otros aún más pequeños, que tienen el deseo de llegar a lo más alto del béisbol, un deseo que el está dispuesto a apoyar porque conoce lo que es tener necesidades.

“Esto viene de las necesidades que yo experimenté, que fueron muchas, pero le doy gracias a Dios porque mi hermano Ramón llegó primero a Grandes Ligas y pudo ayudarme en los primeros pasos de las necesidades que puede tener un pelotero”, comentó el ex pitcher los New York Mets, Boston Red Sox, entre otros.

“Nosotros como peloteros que hemos vivido estas experiencias, tenemos la responsabilidad más allá de jugar los juegos, debemos servir a los demás como ejemplo. Yo siempre quise mantener mi integridad a carta cabal para así poder hablar con autoridad y poder servirle a otros, lo que lo hace más fácil es que yo me he hecho asequible a los muchachos y ellos entienden que pueden acercarse a mi y conocerme”, agregó.

“El mantenerme interesado en querer servir como guía o darle parte de mis experiencias, ha sido de agrado para los muchachos. Te puedo decir que un 98.5% necesita esa guía que podemos darle nosotros”, expresó refiriéndose a otros grandes expeloteros.

“De la necesidad que pasé yo, surgió la necesidad de ayudar a otros, porque cuando tenía 12 años fui seleccionado para representar a mi país pero por necesidades económicas no pude hacerlo nunca. Eso se me quedó marcado como niño y yo no quiero que los niños queden marcados por falta de oportunidad”, recordó Martínez de su precaria infancia.

“Yo soy el producto de una oportunidad y cada pelotero que ha llegado ahí (Las Mayores), ha tenido una oportunidad, cada pelotero que se presenta ahí, ha tenido una oportunidad y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, darle la oportunidad a otros de hacerse importante”.

El pitcher que llegó al Salón de la Fama queriendo ser médico

Entre la amena conversación que mantuvieron el mítico Pedro Martínez y el periodista mexicano Ricardo López Juárez, el derecho, considerado por muchos el mejor lanzador latino de todos los tiempos, confesó que quería ser médico e incluso era una de sus metas en su época de estudiante, pero que “las vueltas de la vida” lo llevaron por otro lado y también ha terminado ayudando a otras personas .

“Mi pasión en realidad como estudiante era la medicina, pero el mundo da tantas vueltas y yo termino siendo beisbolista, me hago lanzador y lo que menos me imaginé era que ahora iba a estar trabajando frente a una cámara y resulta que a través de esta plataforma he logrado cautivar a muchas personas y darme a conocer como ser humano, fuera de los que es el uniforme, la fama y los salarios”, confesó.

Pedro Martínez y aporte a la historia del béisbol: Ayudar a Vladimir Guerrero y David Ortiz

Por otra parte, el dominicano reveló que ayudó a muchas de las grandes estrellas de su época, incluyendo a otros dos miembros del Salón de la Fama del Béisbol como lo son Vladimir Guerrero, a quien recibió como su hermano menor, y a David Ortiz, a quien vio tocar fondo y luego hacer historia en este deporte.

“Yo he sido muy bendecido de tener la oportunidad de estar con Vladimir Guerrero (padre) cuando tenía unos 18 años, llevándolo a vivir a mi apartamento y hacer de él mi hermanito menor, comprarle su primer traje y amarrarle su primera corbata. Es como ser un padre orgulloso”, comentó.

“También tuve la oportunidad de conocer desde otra punto de vista David Ortiz, sin trabajo, dado de baja por los Minnesota Twins y también ser el partícipe principal de que David consiguiera trabajo con nosotros, los Boston Red Sox, y el resto es historia”.

“Pude participar en las negociaciones que trajeron a Manny Ramírez a los Medias Rojas de Boston. Él me había confesado que quería jugar conmigo en Boston. Manny nunca se vio que pudiera jugar con los Yankees pese a que había vivido de joven en Nueva York. Y nosotros teníamos necesidad de Manny”, puntualizó.

“He logrado influencia en muchos pelotero de los cuales me voy a reservar el nombre, pero te digo que mantengo una relación estrecha es con Vladimir Guerrero, mi compadre y Vladimir Guerrero Jr., mi ahijado. Me gustaría compartir más con otros como Albert Pujols y Adrián Beltré pero no frecuentamos los mismos lugares“, subrayó.

