El ecuatoriano Marcelo Hernández sirvió cócteles en Grand Central durante 37 años; ahora una novela recoge su vida

NUEVA YORK – Unas 750 mil personas pasan cada día por la estación Grand Central, que cumplió 110 años el pasado 2 de febrero. Durante el último tercio de esa historia, exactamente 37 años, el bar de ostras situado en un lateral de la sala principal de la estación ha sido el lugar de trabajo de Marcelo Hernández.

Marcelo es un ecuatoriano recién retirado que lleva seis décadas viajando desde New Jersey a Nueva York para ganarse la vida preparando combinados en la barra de cócteles del Oyster Bar, un rincón del famoso restaurante que sólo tiene ocho taburetes en los que se han sentado desde CEOs de los principales bancos de la ciudad –y por tanto, del mundo– hasta artistas como Andy Warhol, pasando por políticos como John F. Kennedy Jr.

Acompañados de ostras o no, todos han disfrutado de los cócteles preparados por Marcelo y, unos más que otros, se han abierto a conversación con el sempiterno barman de las corbatas llamativas, su signo diferenciador nacido por casualidad, como casi todo lo que importa en esta vida.

La historia de Marcelo Hernández la recoge ahora en una novela el periodista y escritor español Guillermo Fesser, afincado desde hace más de 15 años en Rhinebeck, NY.

“Marcelo fue el primero en enterarse de la bancarrota de Lehman Brothers en 2008, porque el CEO de Lehman Brothers se lo contó entre lágrimas tomándose un dry martini: ‘Mañana cerramos, Marcelo’, le dijo”, asegura Fesser.

Un homenaje a los latinos, el motor de América

“Por el oyster bar han pasado presidentes de gobierno, actores, políticos… Pero el libro no trato de eso –explica Fesser–. Es un homenaje a la gente que son el motor de América ahora mismo, los latinos”.

“Es la historia de Marcelo, desde su infancia y adolescencia en Ecuador, hasta los 57 años que lleva en Nueva York, contada a través de la barra de ese bar, con la gente que ha conocido, con sus amores, con su familia”, añade.

Marcelo Hernández en la barra del Oyster Bar con una de sus peculiares corbatas, casi siempre regaladas por clientes. /Foto: Cortesía

Fesser conoció a Marcelo cuando trabajaba en su anterior novela, “A Cien Millas de Manhattan”. Alguien le dijo que el sándwich de ostras fritas del Oyster Bar de Grand Central era “el sabor de Nueva York”.

Allí se encontró con un barman con un don de gentes “espectacular”.

“De la manera que me sirvió mi cerveza y mi sándwich de ostras me daba la impresión de que me llevaba esperando toda la vida y yo era el tipo más importante del mundo. Y así hace sentirse a cada uno que llega”, asegura Fesser.

Esa capacidad de atender con desparpajo, atención y gusto por los detalles llamó tanto la atención del escritor que volvió por esa barra. No sería hasta una visita muy posterior cuando se dio cuenta de que era hispano. Era el año 2016, cuando Donald Trump se enfilaba hacia la presidencia denigrando a los inmigrantes.

Un guion de película

Fue la esposa de Fesser, Sarah, quien le animó a escribir la historia de Marcelo. Tras la incredulidad inicial del protagonista y dos años de entrevistas, el material recogido era tan extenso y difícil de abarcar que el autor decidió que sería una novela con algunos personajes de ficción creados a partir de algunos de sus conocidos.

El libro se publicó en 2022 en España. Hernández, que después del parón de la pandemia pensaba volver a la barra del Oyster Bar, decidió jubilarse para viajar y promocionar la novela en Madrid, Barcelona y más tarde en México, donde se presentó en el Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Fesser está trabajando en la adaptación de “Marcelo” en un guion para una futura película.

Ahora “Marcelo” (516 páginas) ya se puede conseguir en Estados Unidos a través de Amazon en edición de tapa dura ($42.44 dólares) o en Barnes&Noble en edición electrónica ($10.80 dólares).

Sobre al autor

Guillermo Fesser (Madrid, 4 de mayo de 1960) es un periodista español que durante fue la mitad del popular programa de radio Gomaespuma junto a Juan Luis Cano. Escribió su primer libro en 1998, “Cuando Dios aprieta, ahoga pero bien (memorias de una asistenta)”, que fue llevado al cine en 2006 en una película que dirigió él mismo. En 2008 publicó “A cien millas de Manhattan”, una divertida visión personal de la cultura de Estados Unidos. “Marcelo” es su última novela.