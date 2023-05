Adamari López y Chiquibaby se ganan críticas y elogios por una imitación de los minions

Adamari López y Chiquibaby han causado todo tipo de comentarios en las redes sociales tas aparecer imitando a los famosos minions. Ambas conductoras de televisión usaron papel higiénico para simular los ojos de estos tiernos personajes y no olvidaron las bananas, una parte fundamental de los personajes.

Ellas interpretaron la famosa canción que popularizaron estos personajes y las reacciones no se hicieron esperar. Para muchos de sus seguidores este video fue muy gracioso y repleto de creatividad, mientras que otros criticaron que las ex presentadoras de ‘Hoy Día’ realicen este tipo de contenido.

“Solo tonterías, realmente no sé, pero no me causa gracia para nada”, “Y ahora estás 2 después de periodistas ahora pasaron a ser comediantes”, “Ay que pena, así nadie la van a contratar al menos que sea para un circo” y “Adamari yo te aprecio mucho, pero te estás poniendo tan cansona” son parte de los mensajes negativos.

Los mensajes positivos destacan entre aquellos que dejaron sus críticas: “Wow súper bien. Así es la buena actitud”, “Qué divertidas, de eso se trata la vida… reírse de todo, ser niños”, “Ya me hicieron el día este par de hermosas”, “Son únicas, lo disfruto, son divertidas” y “Son creativas, los canales se las están perdiendo”, les dijeron.

Más allá de una amistad

Adamari López y Chiquibaby no solo son amigas, también son familia desde el día que la boricua se convirtió en la madrina de Capriblu, la hija de Chiquibaby.

Hace tan solo unos días el amor que las une se hizo presente cuando la mexicana hizo todo lo posible por llegar a las Bahamas, donde se celebró el cumpleaños de López y así sorprenderla.

“Hay personas que impactan tu vida, te dan apoyo y te hacen sonreír. Hoy yo la quise sorprender en su cumpleaños al que pensó yo no llegaría! @adamarilopez HAPPY BIRTHDAY QUEEN”, fue lo que dijo Chiquibaby al compartir este video a través de su cuenta de Instagram.

