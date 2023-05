DeSantis promete enviar a Biden “de regreso a su sótano” en acto de campaña mientras critica acuerdo del techo de la deuda

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, hizo su primer evento de campaña presidencial en Iowa en dónde le dijo a los electores que Estados Unidos “va a toda velocidad hacia la bancarrota” tras el acuerdo sobre el techo de la deuda del presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

El evento de DeSantis al oeste de Des Moines, marcó la primera parada del gobernador en una gira por tres estados y 12 ciudades que, además, incluirá a los dos estados primarios, New Hampshire y Carolina del Sur.

“Es genial estar de vuelta. Y es genial para mí informar que nuestro gran regreso estadounidense comienza enviando a Joe Biden de regreso a su sótano en Delaware”, expresó DeSantis en el auditorio lleno de gente.

“Nuestro gran regreso estadounidense” de su campaña. “Quiero decir, ha pasado gran parte de su tiempo como presidente de vacaciones, es mejor que lo hagamos permanente“, agregó.

El floridano lanzó durante su discurso de campaña sobre un gobierno competente y conservador, informó New York Post.

“Al final del día, el liderazgo no se trata de entretenimiento”, dijo el político de 44 años. “No se trata de construir una marca. No se trata de señalar la virtud. Se trata de resultados, y en Florida, no lideramos con meras palabras, seguimos nuestras palabras con hechos, y hemos producido un récord de logros que compararíamos con cualquiera en este país.

“Firmamos el proyecto de ley Heartbeat [con] las protecciones pro-vida más sólidas en la historia moderna de Florida”, agregó el gobernador, aludiendo a la prohibición de seis semanas de la mayoría de los abortos en Sunshine State a su audiencia fuertemente evangélica.

Asimismo, DeSantis criticó el acuerdo de Biden con McCarthy para aumentar el límite del techo de la deuda.

“Ahora vemos que Washington ha preparado su último ‘acuerdo de deuda’. Y puedo decirles esto, nuestra nación se dirigía a la bancarrota antes del acuerdo de la deuda, y seguirá yendo a la quiebra después de este acuerdo de la deuda“, manifestó.

“Esto está dando luz verde a $4 billones de dólares en nueva deuda en menos de dos años. Nos tomó casi 200 años llegar a una deuda de $4 billones de dólares en primer lugar. Bloquea niveles de gasto inflados de la era Covid. Y mantiene el 98% de los 87,000 nuevos agentes del IRS que instituyó Joe Biden”.

Hasta el momento, el gobernador de Florida se ha posicionado como una versión más elegible, más confiable y más conservadora que el expresidente Donald Trump, quien es su principal rival en las filas del Partido Republicano, defendiendo mucha de las políticas y relacionándose todavía más a la derecha en asuntos sociales.

Igualmente, el político floridano se refirió a la crisis fronteriza, alegando que los cárteles mexicanos de la droga “tienen más control sobre lo que sucede en la frontera que nuestro propio gobierno de los Estados Unidos”.

“Millones de extranjeros ilegales han llegado a este país, incluidos extranjeros criminales e incluso personas en la lista de vigilancia de terroristas”, señaló. “Las cantidades masivas de fentanilo que traen los cárteles han matado a decenas de miles de nuestros conciudadanos”.

La mayoría de los sondeos nacionales ponen a DeSantis por detrás de Trump con tan solo dos dígitos, pero sus partidarios dicen que la batalla está en sus primeras etapas y que Trump está sumido en la incertidumbre legal.

Aunque algunas encuestas muestran que el gobernador le va mejor que el expresidente republicano en los enfrentamientos cara a cara contra el ejecutivo demócrata, tanto en el ámbito nacional con en los estados indecisos.

