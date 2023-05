Cinco políticos de alto perfil que apoyaban a Donald Trump y ahora apoyan a Ron DeSantis

Las aspiraciones presidenciales del gobernador Ron DeSantis han empezado de forma ambivalente. Por una parte, el anuncio que iba a llevar a cabo en la plataforma de Twitter Spaces estuvo lleno de errores técnicos, lo cual le llevó a recibir críticas y burlas entre sus rivales políticos. Pero también ha logrado recaudar cifras récord de financiamiento para su campaña presidencial.

Y la campaña de DeSantis no solo ha conseguido recaudar sumas millonarias, sino el apoyo de ex funcionarios y políticos de alto perfil que anteriormente apoyaban al ex presidente Donald Trump.

El portal de noticias The Hill recopiló las cinco personalidades políticas más importantes que antes apoyaban a Trump y ahora respaldan al candidato presidencial Ron DeSantis.

1- Ken Cuccinelli

De acuerdo con The Hill, Cuccinelli es un ex funcionario de la administración de Trump que trabajó como secretario de Seguridad Nacional, y ha sido uno de los políticos de alto perfil que ha expresado su apoyo a Ron DeSantis.

“Ron DeSantis no solo habla, sino que actúa y, sobre todo, nunca se rinde“, dijo Cuccinelli durante un video en el que anunció un súper PAC (siglas en inglés para comité de acción política, una organización que busca recaudar financiamiento para ciertos candidatos, así como para persuadir a los votantes durante las elecciones).

Dicho PAC también empezó a publicar anuncios atacando al ex presidente Donald Trump, incluyendo uno en el que lo criticaban por “apoyar la legislación” sobre el control de armas por ciertos comentarios que había hecho al respecto.

2- Steve Cortes

Conocido como asesor senior de Trump durante las campañas presidenciales en 2016 y 2010, Steve Cortes ahora apoya al gobernador Ron DeSantis y trabaja para el PAC Never Back Down.

A principios de este mes, según reseña The Hill, aseguró que DeSantis era “la mejor opción posible para ganar la presidencia” en 2024, pues, a su juicio, tiene disciplina y ha demostrado resultados mientras evita el “caos” vivido durante la administración de Trump.

3- Chip Roy

El congresista Chip Roy, de Texas y de tendencia republicana, se convirtió en el primer representante del Congreso de EE.UU. que apoyó a Ron DeSantis en el mes de marzo, de acuerdo con The Hill.

Previamente, había apoyado a Trump en su campaña de reelección presidencial en el año 2020, pero criticó al ex presidente estadounidense por el incidente ocurrido el 6 de enero de 2021: el asalto al Capitolio.

4- Thomas Massie

El congresista Thomas Massie, de Kentucky y de tendencia republicana, apoyó a Donald Trump durante las elecciones de 2020, pero, posteriormente, la relación con el ex presidente de EE.UU. parece haberse deteriorado.

Trump, de hecho, pidió que se expulsara a Massie del Partido Republicano en el año 2020, luego de que este se pusiera al paquete de alivio económico de $2 billones de dólares por la pandemia de COVID-19.

Ahora, Massie ha expresado su apoyo a DeSantis, a quien, según reseña The Hill, ha calificado como un “líder de probada energía” que ha luchado “por la libertad económica, la libertad personal, la responsabilidad fiscal y el gobierno limitado”.

5- Bob Good

El congresista Bob Good, de Virginia y de tendencia republicana, apoyó a Trump durante las elecciones de 2020, pero dijo, recientemente, que DeSantis ha “mostrado fuerza ante la adversidad”.

De hecho, la PAC Never Back Down anunció a principios de este mes que Good declaró su respaldo a DeSantis “porque puede producir resultados efectivos para cada hombre, mujer y niño”.

