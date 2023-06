José Mourinho deja su futuro en el aire luego de caer en la final de la Europa League: “Hasta el lunes estaré en Roma”

El director técnico de la Roma, José Mourinho, afirmó este miércoles luego de caer en penales ante Sevilla en la Final de la UEFA Europa League que luego de disputar el último encuentro con el equipo el próximo domingo partirá de Roma al día siguente.

Sin especificar la razón de sus declaraciones, Mourinho dejó su futuro en el aire asegurando que necesita vacaciones luego de la extensa temporada que han afrontado.

“Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma“, dijo al término del encuentro, nada más perder la final.

Posteriormente atacó con todo al arbitraje del encuentro, que recibió fuertes críticas por parte de los italianos y de algunos fanáticos.

“La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla”, señaló.

Además, también tuvo espacio para repasar la temporada de la Roma y manifestar que se encuentra orgulloso de sus jugadores, así como también expresar que no por haber perdido su primera final en Europa de las seis que ha ganado se siente “menos orgulloso”.

“Se lo he dicho a los jugadores al final del partido, con ellos hablo siempre de manera honesta. He ganado cinco finales antes que esta y no me voy a casa menos orgulloso esta vez que en las otras cinco que he ganado. Muy orgulloso de los chicos”, dijo Mourinho.

“Se lo he dicho también antes. O salimos de aquí con la copa o salimos muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están muertos de cansancio, yo también, física y psicológicamente. Ha sido una final durísima, creo que hemos jugado casi 150 minutos porque los descuentos han sido increíbles“, sentenció.

