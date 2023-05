Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina, hizo su debut como cantante

Vida Isabelle, tiene dos años de nacida y es la hija de la cantante Natti Natasha y Raphy Pina y de manera constante sorprenden en su cuenta de Instagram con las cosas que la pequeña termina haciendo. Recientemente, dejó perplejos a más de uno con la pasión que cantó tras ser grabada.

La pequeña aparentemente se encuentra en la sala de una casa, mientras que se escucha un fondo musical. Vida se observa en el video con el micrófono en mano mientras interpreta la letra de la canción que con mucha inspiración se terminó escuchando.

“Feliz Domingo para tod@s mis Tí@s, estoy haciéndole un concierto privado a mi Ma. Qué tal me queda? #2añitos #vidaisabelle”, fue el mensaje que acompañó la tierna publicación.

Los internautas se tomaron el tiempo para opinar y varios de ellos destacaron que a tan corta edad y ya se le puede ver el talento que tiene, y que posiblemente habría heredado de su madre que es cantante y su padre, quien es un productor musical.

Sin embargo, hubo un usuario de la red social de la camarita que manifestó que le parece un poco raro que con la edad que Vida Isabelle tiene y todavía no pronuncie alguna palabra, tomando en cuenta que cada niño es un proceso diferente a la hora de aprender a hablar.

“Vida está hermosa, pero me extraña, que ya tiene dos años y no habla nada”, “Lo que se hereda no se hurta”, “Por favor sonidistas que suban un poco el audio”, “Cantante como su mamá, creo que tenemos una futura artista”, “Lleva la música en sus venas”, “Pero bueno, una artista en potencia en camino”, “Sacó el talento de la madre”, “Artista igual que mami”, “Mamá hay que hacer música con vidita juntas”, “Vas a ser grande como tu papi y tu mami”, “Ella nos alegra el día y no nos importan las situaciones”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

