Natti Natasha abrió un restaurante en Miami Beach y comparte otra noticia con sus fans

La dominicana Natti Natasha al igual que el resto, ha tenido una lista de sueños que desea cumplir y a sus 36 años tiene la dicha de poder celebrar al mismo tiempo dos de ellos. A través de la red social de la camarita donde supera los 36 millones de seguidores, aprovechó para comentarles que se encuentra feliz por motivos especiales que reveló.

La pareja sentimental de Raphy Pina tuvo la oportunidad de abrir su primer restaurante, y es que podrán encontrarlo en Miami Beach, y según revela la cuenta de Instagram, es un lugar dedicado a los dulces, tal y como lo indica su nombre ‘Sugar Factory’.

“Estoy emocionada de compartir dos noticias con ustedes hoy. Gracias papito Dios seguimos con mucho trabajo cosechando cosas bien buenas. Estoy abriendo mi primer restaurante junto a Sugar Factory en Miami Beach. Más que un proyecto que tenía guardadito conmigo… un sueño que me tiene volando y que sé que les va a encantar”, comenzó diciendo.

“Y también… que por fin lanzamos @tashawines en Florida (qué locura). Vamos a comenzar este viernes en Miami y seguiremos expandiéndonos en todo el estado de la Florida este verano”, continuó diciendo como parte de las noticias que tenía para ofrecer.

A su vez, la dominicana no pudo evitar emocionarse, por lo que se encuentra viviendo en esta etapa de su vida, debido a que también salió al mercado su bebida espumosa en Florida. Por ello, el 12 de mayo estará compartiendo con algunos fanáticos de 5:00 pm a 7:00 pm. View this post on Instagram A post shared by Tasha Sparkling Rosé (@tashawines)

“Este viernes voy a estar en Maison Mura en un evento firmando Tasha con ustedes y tomándonos fotitos. Solo hay espacio para 100 personas, así que te invito que vayas a Tasha Wines donde aparece el enlace para poder hacer la pre-orden de Tasha y poder verte personalmente el viernes. ¡Un beso! Natti Nat”, finalizó diciendo en su cuenta principal de la aplicación de la camarita.

