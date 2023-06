André-Pierre Gignac no se cansa y revela que quiere alcanzar un título más con los Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL están todavía celebrando haberse consagrado como campeones del torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras vencer en la final del domingo a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Este hecho representó un nuevo título en la carrera del delantero francés André-Pierre Gignac, quien a sus 37 años se ha consagrado como una de las figuras más importantes en la historia del cuadro universitario. A pesar de esto, el artillero sostuvo que no se conforma con este nuevo título y que desea ganar un campeonato más antes de culminar su carrera dentro del balompié mexicano, según informó el presidente Mauricio Culebro.

“Le quedan dos años de contrato y todavía acabando el partido el domingo, se me acercó y me dijo que, cuando hicimos la renovación del contrato, que él tenía que ganar dos campeonatos más, y me dijo el domingo: ‘ya ganamos uno, nos falta otro’ y es la mentalidad de André y en eso trabajamos, para poder cumplir lo que dijo”, expresó Culebro durante una entrevista para Fox Sports.

El dirigente del cuadro felino también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el futuro del mexicano Diego Lainez, quien se encuentra en calidad de préstamo por el Betis, y espera poder mantenerlo en sus filas para un proyecto a largo plazo.

“El tema de Diego Lainez, es un préstamo con opción a compra que es obligada una vez que él cumpla ciertos números de partidos con Tigres, no sé el número exacto, pero la idea es que se quede. Diego cuando lo trajimos, lo teníamos pensado a largo plazo. Llegó en la Jornada 5, sin pretemporada, de no jugar en Europa, de un momento anímico difícil y sabíamos que sería tener calma, paciencia, darle confianza y ha ido tomando esa confianza con los partidos”, agregó el directivo.

“Lo que me ocupa es tener una institución que siempre esté peleando en el plano más alto, no solo en lo deportivo, también tenemos un plan estratégico para los siguientes cinco años y la parte fundamental es lo deportivo, pero es importante tener una gran gestión, en el desarrollo de fuerzas básicas, conseguir más ingresos y lo que me interesa es que llegue a ser como equipo una de las más grandes de Latinoamérica y para eso trabajamos”, finalizó.

